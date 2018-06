Чтобы долететь до других звезд, нужно отправлять к ним по 98 человек

СЕГОДНЯ 20:20 2018-06-19T20:18:56+03:00

Proxima Centauri b или просто Proxima b - так назвали планету, которую два года назад обнаружили астрономы Европейской Южной обсерватории (European Southern Observatory - ESO) у Проксимы Центавра - ближайшей к Солнцу звезды. Ныне они не исключают, что на этой планете есть жизнь. Вплоть до высокоразвитой.

Такой пейзаж откроется перед поколением достигшим Proxima Centauri b.

Можно ли добраться до братьев по разуму? Французские ученые из Страсбургского университета (University of Strasbourg, France) полагают, что такое вполне реально. Стартовать можно уже в самое ближайшее время. Но при одном условии: надо построить звездолет, в котором полетят не менее 98 человек.

Свой вывод французы обосновали в научной статье под названием Computing the minimal crew for a multi-generational space travel towards Proxima Centauri b.

По мнению авторов — Марина и Белуффи (Frеdеric Marin, C.Beluffi), земляне в первую очередь попробуют реализовать наименее фантастическую концепцию - отправятся другой звезде в «корабле поколений». В нем они будут жить и воспроизводить себя долгие годы. И какое-то из поколений достигнет цели. Вопрос: сколько человек надо первоначально загрузить, чтобы «путешественники» не выродились? Французы провели изощренное компьютерно моделирование, подвергая их — виртуально, конечно, различным напастям. Вплоть до эпидемий и междуусобных распрей.

Оказалось, что экипаж из 50 человек — 25 пар, готовых размножаться — может не справиться с задачей. Шансов, что к концу «одиссеи» останется кто-то живой, 50 процентов (+/- 15 процентов). А вот 98 человек — то есть, 49 пар — обеспечат успех всего мероприятия на 100 процентов.

Сколько времени займет перелет? Марин и Белуффи и это прикинули. Объяснили для начала, что самым быстрым космическим аппаратом вот-вот станет зонд Паркера (Parker Solar Probe), который НАСА намерено в ближайшее время отправить к Солнцу — изучать его корону. Скорость зонда — до 700000 километров в час. Ее и взяли за основу, как вполне достижимую уже в наши дни. С такой скоростью полет до Proxima b, до которой 4,2 световых года - это примерно 40 триллионов километров, продлится 6300 лет.

Французы уверяют, что имея на борту 98 «стартовых» человек, можно летать и дольше, а стало быть, и дальше. Надо только проводить строжайший генетический контроль, чтобы избежать вырождения, и не допускать инбридинга - скрещивания близких родственников.

По космическим меркам, Земля и Proxima Centauri b находятся буквально по соседству.

До Proxima Centauri чуть больше 4 световых лет.

Попытки рассчитать оптимальную численность экипажа «корабля поколений» - так называемое «магическое число» (Magic number) - ученые предпринимали и раньше. Например, в 2002 году свои вычисления провел антрополог Джон Мур (John Moore) из Университета Флориды (University of Florida). Именно он, кстати,обосновал выбор концепции, которая привлекла французов. Мол, для сохранения популяции никто не придумал пока ничего лучшего семьи — проверено на протяжении миллионов лет. Значит, семьи и должны составлять основу экипажа.

Мур, правда полагал: очень долго лететь не придется — максимум 200 лет. То есть, подразумевал, что появятся какие-нибудь высокоскоростные двигатели. По его прикидкам выходило, что для 200-летнего полета пришлось бы взять на борт 160 человек.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Что увидят люди через 6300 лет?

То, что у Proxima Centauri - ближайшей к Солнцу звезды - имеется планета, удалось узнать главным образом благодаря прибору HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) — так называемому высокоточному искателю планет. HARPS выявляет их, улавливая дрожание звезды, вызванное гравитационным воздействием находящихся на ее орбите объектов. Дрожит и Proxima Centauri. А колеблет ее, как выяснилось, всего одна планета - Proxima b.

Proxima b — каменистая планета, размером с Землю, но на 30 процентов тяжелее.

Proxima b вращается по круговой орбите, делая один оборот за 11,2 земных суток. Годы на ней летят столь стремительно, потому что планета находится очень близко к своей звезде - примерно в 20 раз ближе, чем Земля к Солнцу.

Орбита Proxima Centauri b (справа) легко поместилась бы внтури орбиты Меркурия.

Proxima Centauri b находится в зоне обитаемости (зеленое кольцо), вращается вокруг Красного карлика.

Proxima Centauri (α Centauri C, GL 551, HIP 70890) - Красный карлик, диаметр которого чуть больше, чем у нашего Юпитера. Тепла эта звезда дает всего 66 процентов от солнечного. Но Proxima b его хватает — планета располагается в зоне обитаемости - там, где вода может присутствовать в жидком виде. Некоторые астрономы уверяют, что температура на экваторе Proxima b может достигать 30 градусов Цельсия.

Карлик находится рядом с двумя другими звездами системы Центава - А и В.

Proxima b примерно на миллиард лет старше Земли - время на зарождение жизни хватало.