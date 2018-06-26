2018-06-26T15:51:06+03:00
Политика

Кадыров ждет экспресс до Грозного

Глава Чечни предложил президенту России построить высокоскоростную железную дорогу через весь Северный Кавказ
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Рамзан Кадыров представил Президенту России Владимиру Путину идею высокоскоростной магистралиРамзан Кадыров представил Президенту России Владимиру Путину идею высокоскоростной магистралиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Вы видели, как зимой снег идет внутри поезда? У меня такой опыт был. Под Новый 2016 год я 42 часа ехал в купе из Москвы в Грозный. В оконные щели задувало снежинки, состав был старый, убитый. Холодно, долго, грустно… Но вскоре все может измениться. Глава Чечни Рамзан Кадыров представил Президенту России Владимиру Путину идею высокоскоростной магистрали (ВСМ).

Пройти эта железная дорога, по задумке Кадырова, должна от Краснодара до Махачкалы. Через Невинномысск, МинВоды, Моздок и Грозный. Длина - около 800 километров. Максимальная скорость поезда - не менее 250 км/ч (только так линия и получает звание ВСМ).

Такая чудо-магистраль - не обычная «рельсо-шпалка», где электрички тащатся вперемежку с товарняками. Строится магистраль с нуля, максимально прямым маршрутом. Ведь «поезд-пуля» не должен терять скорость на кривых поворотах.

Сейчас в России есть подобная трасса от Москвы до Питера, по который 9 лет летают «Сапсаны». Еще две ВСМ вроде бы собираются протянуть из столицы до Казани и Сочи. Последняя как раз пройдет через Краснодар - и «трасса Кадырова» может с нею состыковаться.

Так поезд Москва-Грозный выглядел под Новый 2016 год Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Так поезд Москва-Грозный выглядел под Новый 2016 годФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Впрочем, сроки пуска ВСМ постоянно сдвигаются. По последним данным - на 2024 год. Все упирается в деньги. Каждая из этих магистралей, включая теперь и «кадыровскую», тянет чуть ли не под триллион рублей.

- Чтобы ВСМ окупилась, ей нужен стабильный поток. Миллионы человек в год. Сейчас между Северным Кавказом и Кубанью такого количества потенциальных пассажиров нет, - говорит «КП» транспортный эксперт, создатель портала Transsib.ru Сергей Сигачев. - А вот если «трассу на Кавказ», действительно, соединят с такой же скоростной дорогой Москва-Ростов-Сочи, шансы у проекта появятся. Пока жители Центральной России едут до курортов Северного Кавказа на поезде 25-30 часов. Со вводом ВСМ время в пути сократится в 2-2,5 раза. Да, магистраль - дело сложное и затратное. В «варианте Кадырова» ее придется тянуть в предгорьях, это технически не просто и дорого.

Кадыров ждет экспресс до Грозного Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кадыров ждет экспресс до ГрозногоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

И, вообще, пока это не проект, а амбициозная идея, которую еще нужно прорабатывать.

- Тема эта (о «трассе Рамзана» - Ред.), действительно поднималась, - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Каких-либо решений на сей счет не выносилось. Вариантов финансирования или включения в ту или иную программу строительства пока нет.

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