Футбольно-пивной Хайп: Что хотело найти Роскачество в российском пиве

СЕГОДНЯ 07:00 2018-06-20T07:48:38+03:00

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За неделю, прошедшую со старта главного футбольного турнира планеты, оценить непередаваемую атмосферу мундиаля смогли не только преданные фанаты игры, считавшие дни до его начала, но и те, кто футболом либо не интересовался, либо относился к нему отрицательно.

Разумеется, глобальный фестиваль футбола – это не только праздник, но и возможность заработать. И это нормально и естественно. Зарабатывают все: бары и рестораны, обычно сонные летом, ломятся от туристов. Производители товаров, даже, казалось бы, к футболу отношения не имеющие, наносят на упаковку картинки с футбольными мячами, воротами, игроками и т.д. – все, что сегодня имеет отношение к футболу идет у потребителей на ура.

Не остались в стороне и организации, которые позиционируют себя как «некоммерческие» и «независимые», чья сфера деятельности, казалось бы, уж точно к футболу никакого отношения не имеет. Но желание засветиться на волне околофутбольного хайпа оказалось сильнее. Автономная некоммерческая организация «Роскачество» «отметила» старт Чемпионата мира публикацией результатов исследования «Светлое пиво: большая проверка».

Выбор предмета для исследования к чемпионату более чем очевиден: что бы там ни говорили ханжи, но во всем мире уже сложилась культура коллективного просмотра футбольных матчей – в компании с друзей и под пиво. В Москве мундиаль – это только праздник и позитивные эмоции.

Ну и второй фактор, на который явно ориентировались в «Роскачестве», - это существующие до сих пор у некоторых потребителей стереотипы, суть которых сводится к тому, что вот в Европе пиво – настоящее, а у нас его делают из не пойми чего. Что ж, расчет «Роскачества» оправдался: исследование действительно привлекло внимание СМИ – об этом можно судить по числу перепечаток, где просто скопированы «выводы», без какой-либо попытки критического анализа или осмысления.

Стоит сказать, что исследование Роскачества «само по себе» вроде бы не содержит ничего особенного – проверили 40 сортов, какого-то особого криминала не выявили. Кого-то похвалили, кого-то поругали. «Порошкового пива» не обнаружили. Но почему же это довольно заурядное, хотя и поданное с большой помпой, исследование, вызвало столь негативную реакцию как пивоваров, так и экспертов пивной отрасли? «Изучив первые опубликованные Роскачеством результаты исследования пива, Союз российских пивоваров с сожалением констатирует, что данные материалы подготовлены с грубыми нарушениями и фактически вводят потребителя в заблуждение», - говорится в официальном заявлении Союза Российских пивоваров. Эксперты рынка алкогольных напитков высказывались еще менее корректно. Например, один из ведущих экспертов алкогольной отрасли, писатель, руководитель школы сомелье Эркин Тузмухамедов назвал исследование «ужасающим» и «просто смешным». Что же не так в этом исследовании?

Есть два основных элемента, которые вызывают вопросы к авторам попытки «большого исследования» светлого пива, предпринятой Роскачеством. Основа любого исследования или рейтинга – это методология – набор четких и понятных критериев, на основании которых проводится анализ, а также конкретно обозначенный вопрос, на который это исследование должно ответить. Вопрос Роскачества вроде бы понятен: «Соответствуют ли образцы пива, отобранные для анализа, понятию «качественное»».

Тут сразу начинаются проблемы. В качестве ключевого критерия, на основании которого проводилась граница между «качественным» и «некачественным» пивом Роскачество выбрало проверку использования не менее 80% солода – пророщенных зерен ячменя, пшеницы или ржи – при производстве конечного продукта. А также такой малопонятный потребителю термин как «концентрация общего азота». По мнению проверяющих, использование менее 80% процентов солода в сырье при производстве пива говорит о том, что пивовары экономили на сырье, применяя менее дорогие ингредиенты. Низкая концентрация общего азота, по их мнению, свидетельствовала о низком качестве солода.

Проблема в том, что подобные критерии вполне можно было бы использовать, если бы все пиво на свете (и, в частности, сорта, подвергшиеся проверке) было бы одинаковым. То есть если бы речь шла, например, о более простом с точки зрения технологии производства продукте – например, молоке, в отношении которого можно выработать общие понятные стандарты.

Специфика пива – в многообразии стилистик и рецептов. Организаторы международных конкурсов пивоваров, где признанные эксперты со всего мира оценивают наиболее выдающиеся образцы, выделяют более 30 основных стилей пивоварения внутри которых существуют еще свои «под-стили». Каждый стиль пивоварения подразумевает свою оригинальную базовую рецептуру, в рамках которых допустимо использование самых разных ингредиентов. И использование для многих их них нормы в «80% солода» - никакая не догма. Исторически пивовары в Америке используют в качестве сырья значительный объем кукурузы, а в Азии – риса. Значит ли это, что та же знаменитая мексиканская Corona – это некачественное или плохое пиво? Расскажите об этом танцующим на улицах Москвы болельщикам из Мексики – они посмеются.

Довод о заниженной концентрации азота, выявленной экспертизой Роскачества в некоторых образцах – из той же оперы. Этот показатель демонстрирует лишь глубину переработки соложеного сырья. И это тоже – вопрос стилистики, а не качества. Есть пиво более сухое, есть менее, и у каждого есть свои потребители. Это все равно, что обвинить в низком качестве великие немецкие рислинги на основании того, что виноделы в Германии традиционно останавливают брожение на раннем этапе, из-за чего в вине остается остаточный сахар, в то время как их коллеги из французского Эльзаса сбраживают свои вина «до суха». Но эта стилистическая разница не является предметом рассуждений, чьи вина «качественнее».

Однако эксперты Роскачества сочли возможным сравнить 40 сортов пива, сделанных в разной стилистике, на основании двух сомнительных критериев, чтобы выпустить исследование, которое так удачно совпало со стартом чемпионатом мира. И такой подход ожидаемо вызвал критику и пивоваров и экспертного сообщества.

Но помимо конкретных претензий к конкретному исследованию, этот кейс заставляет задаваться значительно более глобальными вопросами. А что-такое, это самое Роскачество, рассуждающее о качестве продуктов и товаров на уровне старушек у подъезда, но при этом берущее на себя ответственность определять, кто заслуживает знака качества, а кто нет.

Эта автономная некоммерческая организация любит подчеркивать, что она была создана по инициативе правительства. Как это часто бывает, в этом утверждении нет прямого обмана, но и правдивым до конца его не назовешь. Реальным инициатором создания Роскачества был предприниматель Максим Протасов. Его хорошо знают на потребительском рынке – сначала как владельца компании «Помидорпром» - производителя овощной консервации, затем как крупнейшего производителя поваренной соли в стране. Это бизнес с миллиардными оборотами. Однако Протасова, несмотря на успех в бизнесе, всегда привлекала общественная работа. В 2009 году он создал Руспродсоюз – крупнейшую отраслевую ассоциацию производителей продовольственных товаров. Сейчас в нее входит около 400 компаний , что делает ее мощной лоббистской организацией при ведении переговоров как с правительством, так и с торговыми сетями. Любопытно, но членство в Руспродсоюзе удивительным образом освобождает от претензий Роскачества – ни один из товаров, произведенных членов ассоциации, никогда не был уличен в несоблюдении каких-либо норм или критериев.

Само же Роскачество было создан в 2015 году: Протасов сумел убедить Минпромторг о необходимости государственной поддержки «независимого органа», тестирующего качество продуктов и товаров на внутреннем рынке. Вспомните сами: в разгаре война санкций, с полок исчезли многие привычные потребителям товары, ставшие в одночасье «санкционкой», в СМИ стоит стон о том, что отсутствие конкуренции с европейскими производителями приведет к снижению качества российских продуктов. И тут появляется «независимый орган», который обещает взять ситуацию «под общественный контроль».

При этом Роскачество сумело получить госфинансирование: в 2016 году организация получила из бюджета 180 млн руб., в 2017-м - 250 млн руб. Один тест обходится государству в 25–30 тыс. руб. Производители, чьи товары не получили одобрения Роскачества, рассказывают, что представители организации предлагают им «провести работу над ошибками» и провести новое углубленное тестирование – но уже за свой счет. Стоимость такой «работы над ошибками» - 800 тыс руб., рассказывают производители из разных отраслей. Учитывая, что по данным самого «Роскачества», почти 40% проверенных товаров организация признала в той или иной степени не соответствующими собственным стандартам, перепроверка может приносить серьезные деньги общественным защитникам качества.

Возможно, вы удивитесь, но организаций, работающих по принципу Роскачества, в той же Европе просто не существует. Есть независимые центры добровольной сертификации, которые присваивают знаки, которые могут повысить привлекательность товара в глазах потребителя: например, знаки «био», «organic» и т.д.

Есть общественные организации, которые следят за соблюдением производителем определенных требований, обязательных для отрасли или географической местности: например, в винодельческих регионах отслеживают, чтобы вино производилось только из выросшего в конкретной провинции винограда строго определенных сортов и т.д. Но нигде нет общественников, которые бы выискивали некачественные товары или продукты. Такая деятельность в принципе абсурдна и бессмысленна: производитель, чтобы запустить товар в легальный оборот, во-первых, проходит значительное число проверок, а во-вторых, в условиях жесткой рыночной конкуренции, сам следит за качеством. Ведь если товар начнет проседать по качеству, потребитель тут же уйдет к конкурентам.

Роскачество говорит о том, что возрождает существовавший в Советском Союзе «Знак качества», однако СССР жил при плановой экономике, конкуренции не существовало и введение такого «знака» было искусственным стимулом борьбы за качество товаров и услуг в отсутствие рыночных механизмов.

Современные российские пивовары живут в условиях жесткой конкуренции, как крупные компании, имеющие возможность обеспечить стабильность жидкости, так и крафтовики, которые варят пиво «вручную» - находят своего покупателя и любителя. Сравнивать какое пиво лучше - это как сравнивать какие духи вкуснее. При этом в отличие от тех же самых «крафтовиков», которые признают, что не могут до конца обеспечивать стабильное качество своей продукции – это неизбежно, когда речь идет о «ручной работе», пивовары-гиганты всегда могут гарантировать потребителю, что пиво, сваренное ими, всегда будет одного и того же качества за счет максимальной автоматизации процессов производства.

Сваренное ими пиво может кому-то не понравится, это правда. Всем не угодишь. Но это не будет вопрос качества продукции. Это будет вопрос вкуса каждого конкретного потребителя.