О, какие женщины пошли — кто на на козьих ножках, кто на куриных

СЕГОДНЯ 20:00 2018-06-20T20:32:27+03:00

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Ноги, которыми природа оснастила женщин, вполне устраивают нынешних мужчин. Даже слегка кривые. Им — мужчинам - никогда бы не пришло в голову как-то видоизменять женские конечности. А вот сами представительницы прекрасного пола время от времени об этом задумываются. И выступают с соответствующими инициативами. Что-то их не устраивает.

Недавно свой вариант модернизации обнародовала Алиса Робертс (Alice Roberts) - профессор анатомии и антропологии из Бристольского университета (University of Bristol). Предложила курьи ножки — конечности, сгибающиеся в другую сторону. Они без коленных чашечек в суставах и с трехпалыми когтистыми лапами вместо ступней. По мнению Алисы, такие новации, подсмотренные в мире пернатых, ученые когда-нибудь воплотят в жизнь благодаря методам генной инженерии. И тем самым позволят женщинам отказаться от туфлей, ограничивающих подвижность, сделают более цепкими, выносливыми добавят скорости, а еще и предотвратят боли в спине благодаря тому, что верхняя часть тела приобретет более правильный угол наклона.

Антрополог Алиса Робертс (справа) хотела бы поставить милых дам на козьи ножки. Для их же блага.

Дополнила дизайн сумка, как у кенгуру. И того же назначения — вынашивать потомство. Хотя, оставив ребенка дома, можно было бы складывать в такую сумку что-нибудь что-нибудь другое. Например, продукты. Руки бы оставались свободными.

Сумчатую женщину изваял скульптор — изготовил полимерную модель в полный рост в виде самой профессорши. А вот изобретательница из Новой Зеландии Ким Грэхем (Kim Graham) лично опробовала свои новацию - Digitigrade leg. Что называется, живьем. Она превратила свои конечности в козьи ножки, «обувшись» в специальное приспособление, придающее человеческим конечностям скотский вид.

Ким Грэхем, обутая в своеизобретение. Рекламирует.

Козьи ножки Ким, как и курьи Алисы, тоже сгибаются в другую сторону. А еще и пружинят. Оканчиваются элементами, напоминающими копыта. По желанию заказчиц могут быть обшиты мехом — чтобы больше походить на коз.

Digilegs Demo.

По мнению изобретательницы, Digitigrade leg придает женщинам дополнительную грациозность, потому что их движения становятся изящнее и естественнее.

Опция: козьи ножки, обтянутые шерстью. Для красоты, конечно.

Мужчины, осваивающие козлиные ножки, становятся похожими ... Нет, не на козлов - на сатиров.

Добровольцы, испытывавшие козьи ножки, находили их весьма удобными.

Склоны козьим ножкам не препятствие.

Козьи ножки пришлись впору любителям маскарадов - позволяют правдоподобно изображать "хищников".

Козьи ножки делают их обладательниц примерно на 50 сантиметров выше — никакие шпильки так не приподнимут. Стоят примерно столько же, сколько туфли хорошей итальянской фирмы — около тысячи долларов. Но весят чуть больше — около 3 килограммов каждая.