Идеальная женщина должна быть похожа на кенгуру

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-13T19:04:04+03:00

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Сумчатая невеста

Легендарная Мэри Поппинс — няня-волшебница из детских сказок, возможно, и являла собой «само совершенство». Но лишь по субъективным оценкам — что называется, «от улыбки до жестов». А в физическом смысле - от макушки до пяток? Вот тут она вряд ли бы осталась «выше всяких похвал». По крайней мере сегодня, когда стало известно, как должна выглядеть идеальная женщина. Ее продемонстрировала Алиса Робертс (Alice Roberts) - профессор анатомии и антропологии из Бристольского университета (University of Bristol), самоотверженно превратив в кошмарное «само совершенство» саму себя.

Ученую спровоцировали на «подвиг» сотрудники Музея науки в Лондоне (Science Museum), которые задали ей вопрос «Может ли наука сделать меня совершенной?» (Can Science Make Me Perfect?) Ведь Алиса - признанный авторитет в вопросах нашей эволюции, книгу написала про то, как человеческое тело адаптировалось к условиям окружающей среды за последние 7 миллионов лет. Она и ответила, представив, что было бы с ним — человеческим телом, если бы эволюция шла несколько иначе. И мы развивались бы не сами по себе, а воспользовались достижениями наших соседей по планете — наиболее эффективными решениями из мира животных.

- Я предложила опции, которые заметно облегчили бы «женскую долю», - рассказала Алиса в интервью газете Daily Mail.

"Самим совершенством" (слева) стала профессор Алиса Робертс (справа - не "самосовершенство" ).

Одну из новаций, которая сразу бросается в глаза, профессор позаимствовала у кенгуру — сумку для вынашивания потомства. Рекомендует ее со знанием дела, как мать двоих детей.

По мнению Алисы, совершенные женщины должны быть сумчатыми. Им так будет удобнее и проще. А детям — уютнее.

Ноги совершенной женщины - куриные в нижней части. Сгибаются в другую сторону. Это должно прибавить скорости передвижения и предотвратить боли в спине благодаря тому, что верхняя часть тела приобретет более правильный угол наклона.

Уши — от летучих мышей — чуткие, не теряющие своей эффективности с возрастом.

Кожа — лягушачья, какая была у Василисы Премудрой до того, как она познакомилась с Иваном царевичем. Такой коже, по заверениям ученой, не страшен ультрафиолет, поскольку она обладает повышенной защитной способностью. Ей не грозят ни рак, ни преждевременное старение.

Глаза — от осьминогов. Они крупнее и зорче.

На счет изменений в области груди Алиса не сообщила. Но если о судить по модели, которую для профессора и в виде ее самой изготовили художник Скотт Итон (Scott Eaton) и специалист по спец-эффектам Санджит Прабхакер (Sangeet Prabhaker), то бюст у нее минимальным — только, чтобы ребенка накормить, а не воодушевлять противоположный пол.

Остальные опции — внутренние. Например, вместо легких Алиса предлагает оснастить женщин воздушными мешками. Как у птиц. Поскольку человеческая дыхательная система не позволяет выдыхать весь углекислый газ. А с мешками — можно. И кислород они поставляют более эффективно.

Кровеносная система совершенной женщины подключена к более мощному сердцу, в ней большее количеством артерий. Это должно избавить от инфарктов.

«Само совершенство» трудно назвать привлекательной женщиной - по нынешним эстетическим меркам. «Оно» сначала напугало даже саму создательницу: «Я аж вскрикнула, когда увидела», - призналась Алиса. Но по заверению профессора, все видоизменения пошли бы только на благо. К ним даже привыкать не пришлось бы. Ведь все представительницы прекрасного пола изначально были бы такими - сумчатыми, ушастыми и на курьих ножках.

Жених без простатита

Алиса Робертс словно бы «подобрала» пару для совершенного представителя сильной половины человечества, попытку «создать» которого примерно 10 лет назад предприняли американские ученые. Тоже в шутку, конечно. Получился мужчина почти скотского вида: низенький, мускулистый и ширококостный, с огромной, как у коня, задницей, с толстым, как у хряка, подкожным слоем жира, с длинными ослиными ушами...

Зачем такой? Чтобы жил хотя бы до 120-130 лет и не болел, - отвечали разработчики Джей Ольшанский, Брюс Карнс и Роберт Батлер, которые руководят исследованиями в Национальном институте старения (National Institute on Aging - NIA) и NASA. Они, кстати, первыми предложили сгибающиеся в другую сторону ноги — и для скорости и чтобы разгрузить суставы, избавив их от ревматизма.

Рост у самца «самого совершенства» задуман был не более 150 сантиметров — с низко расположенным центром тяжести. Для устойчивости. Достигнуть этого предполагалось за счет толстых костей и широкого зада, которые еще и наклоняли бы вперед позвоночник, разгружая его.

Ученые добавили к уже имеющимся две пары ребер для дополнительной защиты внутренних органов. Уши сделали крупнее. Но за основу взяли те, что у ослов — которые защищены волосами и поворачиваются на источник звука.

Отделили друг от друга трахею и пищевод, расположив вход в трахею ближе к носу. То есть, выше, чем сейчас. При таком «конструктивном решении» подавиться практически невозможно. «Не в то горло» пища не попадет.

И еще: ученые предложили внести изменения в конструкцию мочеполовой системы. По их мнению, стоило бы отдалить друг от друга предстательную железу и уретру, которые ненадежно работают в одном узле, особенно в старости. Это избавило бы сильную половину человечества от простатита.

Трехмерную модель своего детища Ольшанский, Карнс и Батлер не делали.

Но и без нее ясно, что получился далеко не красавец. Хотя юркий, устойчивый и без «мужских» проблем, о которых нам каждый день по несколько раз напоминает реклама. Тоже своего рода само совершенство. Одно слово — жених. Жених идеалу из Музея науки.

Идеальный мужчина в представлении ученых: наш худодник Дмитрий Полухин изобразил его с учетом всех предложенных изменений в лучшую сторону.

КСТАТИ

Шестой палец не лишний

Идеи Джея Ольшанского, Брюса Карнса и Роберта Батлера воодушевили английского доктора Пола Брауна, который обратился к коллегам со страниц «Британского медицинского журнала» (Britsh Medicak Journal). И призвал их подумать: а что еще можно было бы переделать в человеке? Предложил писать ему, но адресовать обращения Господу Богу - главному конструктору нынешней «модели». Ученые охотно откликнулись.

Среди упреков Богу попадаются, конечно, банальные: зря оставил на теле волосы, не сделал парными сердце и печень. Многие не довольны разными цветами кожи - лучше бы была у всех светло-коричневой. Но есть и оригинальные предложения. Например, хотят по шесть пальцев на руках, чтобы перейти на более удобную двенадцатиричную систему исчисления, с помощью которой пока отмеряют лишь время. Просят сделать потоньше последние фаланги самих пальцев, чтобы было удобнее нажимать на разные клавиши.

- Господи! - пишет Кеннет Кемпбелл, профессор психологии из медицинского центра Чандлера. - Почему Ты не разместил гениталии под мышками? По мнению ученого (после неудачной игры в гольф), тут им самое место, защищенное от травм.

- И обморожения, - добавляют фанаты зимнего спорта.

Китри Кэйн из Лидского университета выступает за дополнительную опцию: за пенис, который бы убирался в подмышку. А в нужный момент выдвигался, как у хряков или осликов. Так можно было бы избавить мужчин от импотенции. Для себя ученая просит мочевой пузырь с толстыми стенками и мощным сфинктером. В такой модернизации нуждаются две трети дам, которые сейчас страдают от недержания. А еще Китри хотелось бы нечто вроде внутреннего бюстгальтера - каркас из упругих хрящей, поддерживающий молочные железы.