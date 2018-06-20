Бумажные учебники покинут школу через два года. Правда, что ли?

СЕГОДНЯ 18:40 2018-06-20T18:49:20+03:00

Говорить даже о частичном переходе от бумажных учебников к цифровым образовательным технологиям в рамках одного региона через два года – утопия Фото: Евгения ГУСЕВА

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«Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных учебников по 11 предметам общеобразовательной школы к декабрю 2020 года​». А в 2025 году «все школьные медицинские кабинеты установят взаимодействие «в электронном виде» с детскими поликлиниками». Все это фантастические новации вроде бы содержатся в «рабочей версии паспорта нового приоритетного проекта «Цифровая школа». Об этом сообщает РБК.

Некоторые комментаторы поняли это так, что через два года школы начнут избавляться от бумажных учебников.

А что же на самом деле?

Действительно, до 15 февраля 2018 года Минобрнауки должно было представить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам паспорт приоритетного проекта «Цифровая школа». И там указать, какие мероприятия должны быть проведены и сколько это будет стоить федеральному и региональным бюджетам. Но окончательного документа в Совет до сих пор не отправили. Объяснение простое – Минобрнауки уже нет. А Министерство просвещения еще не сформировано. В нем работает часть чиновников Минобрнауки. Но довести проект до ума они пока не смогли.

Во-первых, идет реорганизация ведомства. И до судьбоносных документов не всегда доходят руки.

Во-вторых, еще в конце мая на Петербургском международном экономическом форуме министр просвещения Ольга Васильева уточняла – проект нужно дорабатывать в свете новых направлений, сформулированных В.В. Путиным в майском указе 2018 года.

Сроки представления «Цифровой школы» в Совет сдвинуты минимум на осень.

Планшеты – всем!

Теперь по сути.

Уже сейчас ничто не мешает школам использовать цифровые технологии обучения. Существуют по меньшей мере шесть мощных онлайн платформ, где размещены и материалы для ведения уроков, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам, и домашние задания, и средства автоматической проверки их выполнения учителем. Ими уже пользуются до половины школ в стране. Так что никаких распоряжений сверху на переход к новым технологиям не нужен. Он и так неофициально идет. И бумажные учебники на партах этому процессу не мешают.

Другое дело, все зависит от материальных возможностей школы. Где-то, как, например, в Бауманском лицее в Йошкар-Оле или в школе «На твоем берегу» в Свердловской области, используют планшеты Apple. Где-то обходятся планшетами по-дешевле - на Android. А где-то (в Тыве, например) дети ничего такого в глаза не видели.

Напомню, что школы финансируют муниципалитеты и регионы. И экономическое положение многих из них не позволяет вложиться в массовую закупку электроники (а на какие другие носители можно закачать альтернативные бумажным электронные учебники?). Коммуналку покрыть да зарплаты учителям бы выплатить. Рассчитывать на то, что технику закупят родители, тоже вряд ли стоит – для многих семей покупка рабочих тетрадей, формы и канцтоваров для учеников уже довольно большая трата.

Так что говорить даже о частичном переходе от бумажных учебников к цифровым образовательным технологиям в рамках одного региона через два года – утопия.

Зачастую в небольших городах и поселках до сих пор учат по бумажным учебникам, исключенным из федерального Перечня еще четыре года назад.

В общем, ни Минобрнауки, ни его преемник Минпросвещения не может вот так просто спустить в школы распоряжение – с 2020 года откладываем бумажные книжки и все садимся за планшеты. Речь идет не о революционном, а эволюционном, постепенном переходе к цифровым образовательным технологиям.

Другое дело, если речь идет о создании и одобрении Минпросвещения электронных учебно-методических комплексов. Они включают в себя, помимо собственно электронного учебника пособия, курсы для учителей, разнообразные мультимедийные приложения и поддержку в Интернете. Но даже если они будут созданы и пройдут все положенные экспертизы, министерство не сможет заставить школы их использовать. Каждая школа будет исходить из своих ресурсов и уровня подготовки учителей.

Скорее, в школу раньше придет создаваемая по аналогии с Московской электронной школой Российская электронная школа. Лучшие учителя записывают свои уроки, и ребята в любом уголке страны смогут их смотреть. Это важно особенно в тех школах, где не хватает сильных учителей-предметников. Нужны такие технологии и для долго болеющих, пропускающих занятия учеников. Здесь достаточно одного компьютера даже устаревшей модели, подключенного к Интернету.

А вообще, по моему ощущению, массовая российская школа еще долго будет жить в обнимку с бумажным учебником. Иначе, зачем Минобрнауки затеяло, а Минпросвещения продолжает работу по сокращению федерального Перечня учебников? А министр Васильева обещает, что этой осенью Перечень станет меньше почти на треть.

И тебя посчитают

Рассказ о том, что медкабинеты в школах перейдут на электронную связь с поликлиниками, мне вообще напоминают прожекты господина Манилова. Скорее всего, такие планы – отголоски государственной информационной системы «Контингент обучающихся». На законопроект о ее создании Президент наложил вето еще в 2016 году.

Идея была красивая – отслеживать всю жизнь ребенка, начиная с первого посещения детсада и все достижения, переходы в образовательные учреждения, занятия в кружках в единой базе. Сюда же сводить информацию о состоянии здоровья юного гражданина. Некоторые регионы такую систему даже начали внедрять. Но оказалось, что это очень дорого, – базы изначально составлялись на разных платформах и их сложно интегрировать вместе. Во-вторых, никто не смог стопроцентно гарантировать, что такая интимная информация, как состояние здоровья ребенка и его успеваемость не попадут в руки успешных хакеров. Они базы данных банков взламывают. А кому хочется, чтобы все подробности о твоем отпрыске попали в Сеть?

Кроме того, не во всех школах сегодня есть постоянно функционирующие медицинские кабинеты. В Москве, например, школы обслуживают врачи и медсестры, числящиеся в штате поликлиники. И они ведут дела учеников сразу в базе медучреждения. Зачем им еще хранить и передавать данные из школы?

Новая технология сама себе найдет дорогу

Самое лучшее, что сегодня могут сделать чиновники, – это не устанавливать определенные сроки перехода на такие-то технологии и не стараться всё и вся лицензировать и сертифицировать. А стимулировать развитие самых разных электронных ресурсов.

Цифровые технологии тем и интересны, что их можно настраивать и подстраивать под определенные запросы. Это как вода – если есть спрос, то путь к потребителю они найдут. Нынешние разнообразные образовательные платформы созданы на частные деньги. И заточены на разную публику – учителей, родителей. Это и есть живой и современный отклик на потребности тех, кто хочет учиться. Материалы почти всех платформ прошли научную и педагогическую экспертизу РАН. Хотя закон от них этого не требовал.

Но почему-то мне кажется, что переход к электронным учебно-методическим комплексам сведётся в конце концов к тому, что школам будет рекомендован только один вариант, созданный определенным издательством.