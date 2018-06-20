День в СИЗО приравняли к 1,5 дням в колонии

СЕГОДНЯ 19:15 2018-06-20T19:21:30+03:00

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- Это будет равносильно самой широкой амнистии в России! - с такими пафосными эпитетами депутаты Госдумы нажали кнопки голосования и приняли-таки во 2-м чтении законопроект «О зачете времени содержания в СИЗО». Хотя он пылился в парламенте 10 лет! Лишь сейчас у депутатов дошли до него руки. Да так, что принять его окончательно они пообещали ударно - уже на этой неделе.

Что этот документ дает?

Поскольку этот закон должен иметь обратную силу, он позволит пересчитать сроки лицам, уже отбывающим наказание. И, по подсчетам депутатов, это может привести к освобождению до 100 тысяч заключенных — больше, чем при любой из амнистий, объявлявшихся в новейшей истории страны. При том, что и сейчас в России рекордно низкое число лиц, лишенных свободы — около 600 тысяч человек.

Однако, новая норма пересчета срока заключения коснется не всех. Раньше времени из колоний не выйдут осужденные за особо тяжкие преступления, связанные с терроризмом, оборотом наркотиков и посягательством на конституционный строй страны. Не будет пересчета сроков и для особо опасных рецидивистов, а так же осужденных пожизненно либо на предельно жесткий срок - 25 лет.