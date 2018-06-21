Скоро свадьба: Невеста Криштиану Роналду на матче в Москве показала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом

СЕГОДНЯ 01:25 2018-06-21T02:02:02+03:00

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Сборные Португалии и Марокко сошлись минувшим вечером на поле московского стадиона «Лужники»: матч закончился победой португальцев со счетом 1:0. Главной звездой игры стал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. С трибуны за ним наблюдала его подруга Дорджина Родригес. Мать младшего ребенка спортсмена прилетела в Москву незадолго до начала матча португальцев с марокканцами. То и дело поправляя волосы, Джорджина как бы невзначай продемонстрировала кольцо с внушительным бриллиантом, украсившее «помолвочный» безымянный палец левой руки.

Подруга Роналду как бы невзначай показала помолвочное кольцо с бриллиантом на матче Портгалия - Марокко на стадионе "Лужники" в Москве.Фото: REUTERS

С таким приметным украшением 24-летняя подруга Роналду появилась на публике впервые: раньше она носила на том же самом пальце скромное гладкое золотое кольцо. Как выяснила британская Daily Mail, кольцо с бриллиантом, которое появилось у Джорджины, сделано французским ювелирным домом Cartie. Его стоимость – 810 тысяч долларов. Такое дорогое украшение может быть только подарком по случаю помолвки. А это значит, что накануне Чемпионата мира по футболу Криштиану сделал своей девушке предложение. И, скорее всего, свадьба пары не за горами.

Кольцо от Cartie стоит 810 тысяч долларов.Фото: REUTERS

Сам Криштиану по традиции не комментирует отношения с подругой, да и модель воздерживается от интервью по поводу своей жизни с футболистом. А в том, что Джорджина, Криштиану и их дети живут как одна семья, нет никаких сомнений – Инстаграм подруги спортсмена пестрит счастливыми снимками с Роналду и малышами.

Криштиану Роналду - счастливый жених?Фото: REUTERS

С Джорджиной, бывшей продавщицей мадридского бутика Gucci, спортсмен начал появляться на публике осенью 2016 года. В свои 33 года Криштиану – четырежды папа. Когда Роналду только начал встречаться с российском моделью Ириной Шейк, СМИ узнали, что у него родился ребенок. Старший сын звезды футбола Криштиану родился 17 июня 2010 года в частной клинике в США. Спортсмен долго скрывал от общественности, кто мама мальчика. Окружение Криштиану рассказывало прессе, что ребенка якобы родила американская официантка, которая случайно забеременела от футболиста после бурной ночи любви. Мол, португалец выложил кругленькую сумму, чтобы откупиться от мамы мальчика и воспитывать сына в одиночку. И лишь прошлым летом Роналду неожиданно признался: его сын родился от двух суррогатных матерей-мексиканок. Одна из женщин дала свою яйцеклетку, другая выносила малыша. Ни одна из суррогатных матерей никогда не видела ребенка и даже не знает, кто у нее родился — мальчик или девочка.

Джорджина прилетела в Москву незадолго до игры Португалии с Марокко.Фото: REUTERS

После расставания с Ириной Шейк Криштиану стал отцом близнецов: Ева и Мэтью так же появились на свет с помощью суррогатных матерей, дети родились в клинике Лос-Анджелеса в июне 2017 года. А еще спустя пять месяцев, в ноябре 2017 года нынешняя подруга Криштиану, испанская модель Джорджина Родригес родила ему дочку. Девочку назвали Алана Мартина.