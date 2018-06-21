Доходы Сердюкова снизились в пять с половиной раз

СЕГОДНЯ 17:13 2018-06-21T17:49:17+03:00

Анатолий Сердюков, который освещает своим присутствием советы директоров едва ли не десятка концернов и компаний, несмотря на растущую нагрузку, испытал резкое снижение поступлений в свой кошелек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если верить декларации бывшего министра обороны, то в 2017-м году он заработал «всего» 60 млн рублей вместо 328 млн в году 2016-м

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Все-таки удивительная у нас страна. Неутомимый труженик, возглавлявший оборонное ведомство с 2007 по 2012 годы, (а до того — ведомство налоговое), 56-летний Анатолий Сердюков, который освещает своим присутствием советы директоров едва ли не десятка концернов и компаний, несмотря на растущую нагрузку, испытал резкое снижение поступлений в свой кошелек. Речь идет о декларации индустриального директора по авиакластеру госкорпорации «Ростех». Эту должность Анатолий Эдуардович занимает с октября 2015-го года. Кстати, через полтора месяца после приземления в данное руководящее кресло Сердюков катапультировался и в совет директоров холдинга «Вертолеты России». Ну и дальше пошло-поехало десантирование по квадратам…

Последним по времени назначением стало включение господина Сердюкова полмесяца назад в состав бюро Союза машиностроителей России (вернее, это было не назначение, а избрание). Экс-министр обороны присоединился к теплой и тесной компании топ-менеджеров крупнейших российских компаний, большинство из которых имеет отношение к оборонке.

Кстати, судя по той же декларации, и у супруги Анатолия Эдуардовича по сравнению с 2016-м снизились поступления. Правда, всего на 1 миллион— жена Сердюкова, дочь бывшего премьер-министра Виктора Зубкова Юлия, совладелица компании по аренде и управлению недвижимостью, заработала в 2017-м 59 млн рублей вместо 60.