Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 25 июня

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-24T16:43:52+03:00

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Такого просто еще никогда не было в истории российского футбола. Третий матч группового этапа чемпионата мира для нас ничего не решает - мы уже решили свою задачу, пройдя в плей-офф турнира. В матче против Уругвая только станет ясно - первые или же вторые мы будем по итогам группового этапа. А вот после нас в Саранске и Калининграде стартуют два поединка в группе "В", по итогам которых станут известны соперники Уругвая и России по 1/8 финала.

Группа "А".

Уругвай - Россия, 17:00, Самара

Саудовская Аравия - Египет, 17:00, Волгоград.

В первой восьмерке группового этапа чемпионата мира по футболу все предельно ясно. Уругвай и Россия разыграют в Самаре между собой первое место в группе. Уругвайцам для первой позиции в группе нужна только победа, нам - все остальные результаты. А вот Египет и Саудовская Аравия сыграют "матч престижа" между собой в Волгограде. Мохамед Салах сможет выйти на поле и в полную силу показать свой класс на берегах Волги. Правда, с турнирной точки зрения это ничего не решит.

Группа "В"

Иран - Португалия, 21:00, Саранск

Испания - Марокко, 21:00, Калининград

Во второй восьмерке ситуация немного запутанней. Иран, Португалия и Испания - кандидаты на выход в 1/8 финала. Марокканцы уже потеряли все шансы, однако достаточно злы на две неудачи на старте турнира. Иран может "показать зубы" в поединке против португальцев в Саранске. Стартовые два поединка команды Криштиану Роналду не доказали, что чемпионы Европы - безоговорочно лучшие на этом чемпионате мира. Эти два поединка завершатся сразу же после матчей группы, где играет российская команда. И после них станут известны точно первые пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 в России. Первая команда группы "А" сыграет со второй из "В" 30 июня в Сочи. Вторая команда из группы "А" сразится же в "Лужниках" 1 июля.

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