Уругвай - Россия 25 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата мира по футболу 2018
Футболисты сборной России выиграли у команд Саудовской Аравии и Египта матчи группового этапа ЧМ-2018 и легко прошли в плей-офф турнира. Настолько это было неожиданно и круто для всех. Теперь же в поединке с Уругваем не решается ничего кроме итогового места. Победитель сыграет 30 июня в Сочи, а проигравший получит на день отдыха больше и 1 июля выйдет на поле стадиона "Лужники". Соперник же станет известен лишь ближе к 11 часам вечера. "КП" - о главных моментах матча Уругвай - Россия.
Статистика личных встреч Уругвай - Россия 25 июня 2018
Единственная игра между этими командами состоялась 25 мая 2012 года на стадионе "Локомотив". Наши готовились тогда к Евро-2012 и сыграли вничью 1:1 с южноамериканцами.
Прогнозы на матч Уругвай - Россия 25 июня 2018
Поскольку обе команды уже решили свои задачи на этом турнире, то сложно назвать фаворита поединка.
Трансляция матча Уругвай - Россия 25 июня 2018
Трансляция матча Уругвай - Россия 25 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 17:00 по московскому времени.
Уругвай - Россия 25 июня 2018.