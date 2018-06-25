2018-06-24T10:16:08+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Уругвай - Россия 25 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата мира по футболу 2018

Футбол, матч Уругвай - Россия 25 июня 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 июня 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура чемпионата мира по футболу 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграет свой третий матч на ЧМ-2018 с Уругваем.Россия сыграет свой третий матч на ЧМ-2018 с Уругваем.Фото: REUTERS
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Футболисты сборной России выиграли у команд Саудовской Аравии и Египта матчи группового этапа ЧМ-2018 и легко прошли в плей-офф турнира. Настолько это было неожиданно и круто для всех. Теперь же в поединке с Уругваем не решается ничего кроме итогового места. Победитель сыграет 30 июня в Сочи, а проигравший получит на день отдыха больше и 1 июля выйдет на поле стадиона "Лужники". Соперник же станет известен лишь ближе к 11 часам вечера. "КП" - о главных моментах матча Уругвай - Россия.

Статистика личных встреч Уругвай - Россия 25 июня 2018

Единственная игра между этими командами состоялась 25 мая 2012 года на стадионе "Локомотив". Наши готовились тогда к Евро-2012 и сыграли вничью 1:1 с южноамериканцами.

Прогнозы на матч Уругвай - Россия 25 июня 2018

Поскольку обе команды уже решили свои задачи на этом турнире, то сложно назвать фаворита поединка.

Трансляция матча Уругвай - Россия 25 июня 2018

Трансляция матча Уругвай - Россия 25 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 17:00 по московскому времени.

Уругвай - Россия 25 июня 2018.

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