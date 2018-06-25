Сериал «Чужие родные»: есть сонет про балет

СЕГОДНЯ 13:38 2018-06-25T14:30:39+03:00

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Не только в Голливуде любят снимать пронзительные картины о нелегких судьбах балерин - на постсоветском пространстве тоже есть свои «Черные лебеди» и «Красные воробьи». Ну или хотя бы попытки создать что-то подобное. Одна из таких попыток предпринята авторами нового украинского сериала «Чужие родные». Ее героиня - юная танцовщица Юля Дмитриева (Анна Кошмал), которую ее мама, известная в прошлом балерина, а ныне авторитетный хореограф, готовит к ответственному выступлению. Точнее, не готовит, а муштрует, доводя девушку до нервного срыва. Ночами Юле снятся кошмары, связанные с предстоящим выступлением, которое она в итоге закономерно проваливает. Не в силах выдержать позора, девушка принимает решение покончить с собой и, недолго думая, прыгает с моста. Но - хвала сценаристам! - остается в живых, рухнув прямо на машину бизнесмена Романа Боровикова (Родион Галюченко).

Роман в какой-то степени тоже жертва родительского гнета: успешный топ-менеджер под давлением матери вынужден жениться на девушке, которую не любит. Но именно по дороге на свадьбу и происходит судьбоносное падение с моста, и бракосочетание приходится отменить. Оба - и Роман, и Юлия - попадают в больницу, лежат в соседних палатах, и только самый простодушный зритель не сможет в этот момент догадаться о том, что лежать порознь молодым людям осталось недолго.

Канал «Россия» в очередной раз бросает в телевизионный бой свои ударные батальоны, которыми традиционно являются слезоточивые мелодрамы. Самым ходовым сюжетом выступают обычно истории о любви между бедными и богатыми, вот и на этот раз Роман, сын крупного предпринимателя, представляет класс имущих, а Юля, скромная балерина, выступает от лица трудового народа. В 8-серийном телефильме будет все как положено - страсти, измены, тесты ДНК, потери памяти и даже энное количество трупов. Мертвецы, однако, появится ближе к финалу, то есть до них, как говорится, зрителю надо еще дожить.

Россия 1, «Чужие родные», с 25 июня по будням, 21.00.