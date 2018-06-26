Ученые не соврут: Топ-5 самых грязных мест в отелях

СЕГОДНЯ 15:10 2018-06-26T15:29:21+03:00

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Ученые Нью-Джерси при поддержке Национального института здравоохранения США в канун отпускного сезона озаботились вопросом, к каким вещам и предметам лучше не прикасаться в номере, чтобы не подхватить какую-то инфекцию. Оказалось, что самыми грязными являются пять таких мест.

Покрывало

Лучше не ложиться на него даже в одежде, поскольку покрывало стирают гораздо реже, чем постельное белье. А меняют на новое – по стандартам не чаще, чем в пару лет. А теперь представьте, сколько за это время на него ставиться сумок, грязных чемоданов, валяется людей в верхней одежде и обуви. Совет один: пришли в номер, сняли покрывало и только потом ложитесь.

Ванна и душ

Анонимный опрос, проведенных среди горничных отелей показал, что они очень редко меняют губки, которыми моют ванны. А таких ванных комнат только на одном этаже до десяти. Можно даже не представлять, сколько бактерий, переносится из одного номера в другой- гигантское количество. Эксперты советуют постояльцу - при первом посещении ванной комнаты включить горячую воду и «пройтись» по всем поверхностям. После этого нужно протереть дезинфицирующими салфетками, предусмотрительно привезенными из дома, унитаз и ванну или душевую кабину. Кроме того, лучше убирать зубные щетки в пакеты или специальные боксы, и не храните мыло в мыльнице. Кстати, еще одним источником заразы в ванной комнате является душевая насадка. Дело в том, что в ней может быть бактерия легионелла, которая может спровоцировать смертельные заболевания.

Постель

Гостиничная постель в среднем используется 5 лет, и за это время на ней спит 1370 постояльцев. Не надо питать иллюзий, что каждый раз после выселения предыдущего постояльца она выстирывается до скрипучей свежести. Поэтому, если вы увидели, на простыне следы, оставшийся волос, пятна от еды и напитков – требуйте поменять белье.

Люди опытные рекомендуют отказаться от подушек – источник развития множества аллергических реакций. Отдел энтомологии государственного университета штата Огайо (США) провел исследование подушек в гостиничных номерах. Оказывается, подушка после двух лет использования на 10 процентов состоит из пылевых клещей и продуктов их жизнедеятельности.

Кофемашина

Новостной портал ABC News огласил итоги исследования о качестве обслуживания кофемашин в отелях. Оказалось, что горничные не мыли аппараты дочиста, а частенько заливали в них воду из- под крана. Некоторые протирали их той же тряпкой, что и полы в ванной, а в каких-то случаях не заморачивались с тем, чтобы смыть химические средства против плесени с резервуара для воды. Ну, вы все еще верите в чудесный вкус отельного кофе? Или все-таки предпочитаете теперь выпить первый эспрессо в кафе?

Пульт от кондиционера

На самом деле, опасность представляет как сам кондиционер, так и пульт от него. По принятым стандартам, чистка фильтров кондиционера должна осуществляться сотрудниками отеля хотя бы раз в год, но немногие гостиницы способны на такой подвиг. А если фильтры засоряются, то ппарат вместе с охлажденным воздухом начинает гонять по замкнутому пространству номера пыль и болезнетворные микроорганизмы. От пыли может начаться аллергия. Поэтому есть подозрения по поводу работы кондиционера, лучше откройте окно. И лучше не берите в руки пульт. Ученые из нью-Джерси выяснили, что на каждом из них живут до двух миллионов бактерий, поскольку протереть пульты горничные, как правило, забывают.