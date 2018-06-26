Любовь с доставкой: доброе дело обернулось свадьбой

СЕГОДНЯ 15:37 2018-06-26T15:46:39+03:00

В 7 лет мальчик отправил благотворительный подарок в бедную страну. Мог ли он подумать, что девочка, получившая посылку, станет его женой!? [видео]

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По мотивам этой истории могли бы снять фильм. Но она случилась на самом деле!

В 2000 году американский мальчик Тирел Вольф принял участие в рождественской благотворительной акции. Он отправил на Филиппины посылку - чтобы помочь кому-то из бедных сверстников. В обувную коробку положил игрушки, сладости и школьные принадлежности. Добавил открытку с добрым пожеланием и свою фотографию в костюме ковбоя.

Та самая фотография, которую Тирел отправил с благотворительным подарком. Фото: страничка Тирела Вольф в Facebook

Мог ли он подумать, что этот поступок круто изменит и его собственную жизнь? Через 14 лет к американцу в Фейсбуке постучалась некая Джоана Марчан. Тирел не ответил на её запрос - он никогда не видел девушку с фото, у них не было общих друзей. Но Джоана была настойчива. И через время снова попыталась добавиться к нему в друзья. Тогда Тирел прямо спросил, что ей от него нужно.

Джоана объяснила, что это она 14 лет назад получила подарок от Тирела! И просто хотела поблагодарить парня за посылку. Тирел вовсе забыл о той рождественской акции, спросил маму - она ему всё напомнила.

Между американцем и филиппинкой завязалась переписка. Ребята подружились. И Тирел захотел встретиться с Джоаной. Денег на билет из Айдахо в Манилу у него не было. Поэтому он пошёл работать на стройку. Заработал на билет, купил, полетел... Джоана встречала его в аэропорту - это была любовь с первого взгляда!

Это была любовь с первого взгляда. Фото: страничка Тирела Вольф в Facebook

Ребята провели вместе 10 незабываемых дней, затем Тирел вернулся в Штаты. А через несколько месяцев снова прилетел на Филиппины, но уже с кольцом в кармане. Парень сделал предложение подруге. Она согласилась! Но её мама была против. Она считала, что эти отношения развивались слишком стремительно. Тогда Тирел попросил помощи у своего отца. Вольф-старший прилетел на Филиппины и уговорил родных будущей невестки согласиться на её отъезд в США и грядущую свадьбу. В итоге родители Джоаны благословили её брак.

Кто бы мог подумать, что подарок обернётся свадьбой? Фото: страничка Тирела Вольф в Facebook

Тирел и Джоана сыграли свадьбу в Айдахо. Когда-нибудь хотят её повторить, но уже на родине семьи Марчан. Через пару лет после торжества у них родился малыш.

Семья в сборе! Фото: страничка Джоаны Морчан-Вольф в Facebook

Тирел и Джоана говорят, что абсолютно счастливы. Теперь они вместе каждый год посылают подарки детям в бедные страны.