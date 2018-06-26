2018-06-26T16:41:53+03:00
Наука

Новая военная форма сделает солдат невидимыми

Ученые придумали, как скрыть живую силу и технику от приборов ночного видения
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Незамаскированные хорошо видны в темноте - тепловых лучах.Незамаскированные хорошо видны в темноте - тепловых лучах.
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Специалисты отделения электрической и компьютерной инженерии Висконсинского университета в Мадисоне (Electrical and Computer Engineering Department, University of Wisconsin‐Madison) нашли управу на приборы ночного видения, тепловизоры и прочие устройства, позволяющие видеть в инфракрасном диапазоне. То есть, различать нечто теплое на фоне более холодного. И наоборот. Мохаммад Могхими с коллегами (Mohammad J. Moghimi, Guangyun Lin, Hongrui Jiang) усовершенствовали маскирующий материал и, в итоге, создали такое покрытие, которое полностью скрывает объекты от «инфракрасных глаз» противника.

Покрытие скрывает живую силу и технику от приборов ночного видения.

Покрытие скрывает живую силу и технику от приборов ночного видения.

Покрытие многослойное, но гибкое и тонкое — тоньше любых других, появлявшихся ранее. В его основе полимерные пленки, на которых размещены игольчатые наноструктуры кремния, частицы серебра, вытравленные особым образом воздушные каналы и медные подложки.

О самом покрытии ученые рассказали в статье под названием Broadband and Ultrathin Infrared Stealth Sheets в журнале Advanced Engineering Materials. Подробности изготовления гибкой маскировки раскрыли тут.

Новым материалом интересуются военные. Из него можно было бы шить форму для солдат. И наступать ночами. Но особо привлекает оригинальная «опция», предложенная разработчиками. Ученые внедрили в элементы покрытия микроскопические инфракрасные излучатели, которые позволяют - при желании - вводить в заблуждение наблюдателей, вооруженных приборами ночного видения. А именно - «показывать» им совсем не то, что находится под маскировкой. Например, верблюда вместо танка. Или наоборот.

С помощью хитрых ИК-излучателей можно дурить: показать, к примеру, стерженек вместо шарика.

С помощью хитрых ИК-излучателей можно дурить: показать, к примеру, стерженек вместо шарика.

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