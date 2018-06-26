2018-06-26T19:12:07+03:00
Наука

Мыши объяснили ученым откуда берутся убийцы и насильники

В организм грызунов ввели антитела, взятые из крови осужденных за тяжкие преступления
Ярослав КОРОБАТОВkpnauka
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Грызунов, которым «перелили» кровь преступников, подсаживали в клетки, где жили их обычные собратья и проводили тест «резидент-нарушитель».Грызунов, которым «перелили» кровь преступников, подсаживали в клетки, где жили их обычные собратья и проводили тест «резидент-нарушитель».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эра милосердия, о которой писали братья Вайнеры, судя по всему, наступит еще не скоро. Количество уголовников, отбывающих срок за насильственные преступления, кардинально не уменьшается. В советские времена наличие преступности объясняли наследием проклятого прошлого. В «лихие девяностые» винили проклятое настоящее. Но, вероятно, механизм, который толкает людей на путь преступления работает совершенно по другому. Интересное объяснение агрессивного поведения предложила международная команда ученых, она проводила уникальный эксперимент в лаборатории университетской больницы Акерсхуса (Норвегия).

Исследователи предположили, что склонность к насилию связана с изменением реакции организма на стресс. К участию в эксперименте ученые привлекли уголовников и ...мышей. Шестнадцать подходящих заключенных без труда нашлись в тюрьме особого режима одного из пригородов Осло, 11 из них отбывали длительные сроки за убийство, 1 сидел за бандитизм и 4 человека попали за решетку за изнасилования. У них взяли образцы крови, из нее получили антитела, кодирующие выработку кортизола в надпочечниках, полученный материал ввели «тварям дрожащим» - лабораторным мышам.

Затем грызунов, которым «перелили» кровь преступников, подсаживали в клетки, где жили их обычные собратья и проводили тест «резидент-нарушитель». Ученых интересовало будут ли мыши-монстры вести себя агрессивнее, чем их коллеги из контрольных групп. В них входили мыши, которым вводили вытяжку из крови уголовников, которые сидели за преступления не насильственного характера (угоны автомобилей, мошенничество). В других контрольных группах кровь брали у физически здоровых парней - бодибилдеров и рядовых добровольцев.

Поведение мышей, в чьих жилах текла кровь буйных заключенных, явно выделялось злобой и жестокостью. Будучи в статусе непрошеных гостей они начинали раньше атаковать хвостатых хозяев клетки, а во время драк наносили большее количество укусов.

- Эксперимент наводит нас на мысль, что у жестоких и миролюбивых людей разные антитела, они в свою очередь по своему влияют на выработку гормона кортизола во время стресса, - говорит профессор физиологии университета Руана Сергей Фетисов, один из авторов исследования. - Этим можно объяснить патологические реакции в ответ на какие-то чрезвычайные ситуации.

Вполне возможно, что на основе результатов этого исследования ученым удастся создать лекарство, которое будут выдавать по рецепту для граждан, склонных к мордобою и поножовщине. И начнется на Земле совсем другая жизнь. Ведь, как говорила мама Малыша из книги про Карлсона, который живет на крыше, в конце-концов любой конфликт можно решить словами.

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