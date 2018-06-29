2018-06-29T02:15:53+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Экс-капитан сборной Германии Лотар Маттеус: Вы видели, что на чемпионате мира возможно все!

Перед матчем Россия - Испания мы поговорили с известными футбольными специалистами
Александр ГАМОВМаксим ЧИЖИКОВАндрей ВДОВИН
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Лотар Маттеус провел больше всех матчей за сборную Германии. А его «наследники» сейчас провалились.Лотар Маттеус провел больше всех матчей за сборную Германии. А его «наследники» сейчас провалились.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лотар Маттеус - легенда немецкого футбола, в качестве капитана он привел сборную Германии к победе на ЧМ-1990. Но на турнире в России теперь вынужден болеть за другие команды - бундестим сенсационно не прошла в плей-офф. В четверг Маттеус открывал Парк футбола на Красной площади, а потом рассказал, что у России есть шансы против Испании, он это точно знает, так как знаком с русским характером: еще бы, его жена Анастасия Климко - русская.

- У вас впереди сложный матч, Испания в нем - фаворит. Но вы же видели за последние две недели, что в футболе возможно абсолютно все. Вы просто должны верить в свою сборную, а команда - сыграть со всей страстью. Я знаю русский характер, поэтому я не удивлен, что вы вышли в плей-офф. И поражение в матче с Уругваем не многое значит, в конце концов вы играли долгое время вдесятером. Думаю, болельщики в России могут быть счастливы, что у них есть такая сборная.

- В чем причина провала сборной Германии? Это случайность?

- С такой игрой команда не заслуживала выхода из группы, так что все закономерно. Сборная Германии потеряла свою игру, отсюда и результат. Это вина и тренера, и игроков, многие сыграли ниже своего уровня. Но я не спешил бы сразу увольнять главного тренера Йоахима Лева. За 12 лет он проделал фантастическую работу, выиграл чемпионат мира в 2014 году!

- После вылета Германии кто теперь фаворит ЧМ-2018?

- Бразилия. Я следил за ними все последние годы. Тите провел отличную работу, полностью изменил команду. Сейчас у них есть дисциплина и отлаженная игра в обороне и быстрая атака, а также качественная скамейка запасных. То есть все, чтобы добиться успеха.

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