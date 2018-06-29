2018-06-29T15:19:28+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Надо ли, чтобы мундиаль длился вечно?

От бесконечного праздника москвичи взвоют через месяц, уверена наш колумнист
Наталья БАРАБАШ
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Иностранные болельщики в московском метро.Иностранные болельщики в московском метро.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Читаю тут рыдания умных и уважаемых мною людей: как так? Чемпионат мира уедет, а мы останемся? Как были? Ни с полицейскими на улице ни пообниматься, ни толпой по улицам ни пошляться, горланя песни и речевки, ни в метро на эскалаторе ни попрыгать, ни пиво с вином прямо на улицах и траве в Александровском саду ни попить, не поорать в час ночи хором "Россия" или там какие другие слова.

Люди, вы чего? Вы замучаетесь так жить. Взвоете через месяц. И никакая Европа, на которую вы киваете, так все время не живет. Я вот нахожусь большую часть года в Вене. Ни разу не видела, чтобы местные жители или туристы лезли обниматься с полицейскими. Да даже фотографироваться. Полицейские здесь очень вежливые, не спорю. И дорогу помогают найти, и на улицах во время окончания уроков дежурят, чтобы школьники спокойно дорогу переходили. Вот это бы нам перенять.

Но панибратства не допускают. Они при исполнении. И в метро - боже упаси, ни здесь, ни в Париже и Риме, где часто бываю, никто на эскалаторах не прыгает. Светильники не бьет - если только это не хулиганы какие. В Вене так вообще в метро тихо, чинно, благородно. Все друг друга вперед пропускают. Не толкаются. Такого вот не хватает, да. А чтобы штурмом вагоны брать с баночками пива в руках... По мне, так хорошенького понемножку.

На газонах, правда, в Австрии сидят. И лежат. Но тихо. Никто не мусорит, не бросает бутылки, бумажки, не орет. Так, тихо беседуют о своем. И шуметь после 11 часов везде запрещено. А в воскресенье - так весь день. Люди должны отдыхать, это святое. После 12 часов в субботу даже газон стричь до понедельника нельзя. Иначе штраф. А на улицах в Вене ( не то, конечно, Рим и Париж) после 9 вечера вообще пусто. И если днем по городу идет какая демонстрация, то она так плотно окружена полицией, что сразу и не разберешь, кто там шагает. Впереди полицейкая машина, сзади полицейская машина, внутри между полицией в форме человек 20 с какими-то знаменами. Вот и все.

И спиртное на улицах не пьют. А в Риме и Париже еще и не курят. В кафе. Штраф.

Так что не надо кипятиться. Я тоже за расширение российских свобод. Но не за свободу бухать где попало, орать что попало когда попало, и прыгать на эскалаторе. Карнавал есть карнавал. И жить в нем каждый день даже бразильцы не могут. А они уж знают в карнавалах толк.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Пусть останется!

Дмитрий СМИРНОВ

В учебнике истории написано, что офицеры русской армии, дошедшие в 1813 году до Парижа и посмотревшие, как у них там чего, вернулись домой «зараженные бациллой свободы». После этого восстание декабристов было неотвратимо. У моего деда, встретившего день Победы на Одере и вернувшегося из Германии в родную деревню, самым сильным впечатлением было «все дома каменные, а все дороги заасфальтированные». И был вопрос: а у нас почему не так?

В 2018 году Европа вместе со всем миром пришла к нам - пела, пила, плясала, смягчила законодательство - алкогольное и административное, показала, что и собираться больше трех на улице можно, и песни петь толпой, и с полицейскими обниматься, и много-много чего можно на самом деле. И никто не умер от этого, и режим не зашатался, и Земля не налетела на небесную ось (подробности)

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