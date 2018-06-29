Ученые подтвердили: планету Kepler-186f можно считать «Второй Землей»

СЕГОДНЯ 18:50 2018-06-29T18:46:07+03:00

Kepler-186f не просто наша сестра, а сестра-близнец.

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О том, что Kepler-186f существует астрономы объявили в апреле 2014 года. Она стала первой планетой размером с нашу Землю из числа обнаруженных к этому времени в иных звездных системах. И самое главное: Kepler-186f располагалась в так называемой зоне обитаемости (habitable zone) — на комфортном расстоянии от своего светила — там, где вода может находиться в жидком виде. А значит, не исключена и жизнь.

Ученые сразу же записали Kepler-186f в двоюродные сестры Земли. А теперь уверяют: она сестра-близнец. То есть, «Вторая Земля». Шансы на наше очень близкое родство недавно повысили астрономы, ведомые профессором Гонджи Ли (Gongjie Li) из Технологического Института Джорджии (Georgia Institute of Technology) и Ютонгом Шаном (Yutong Shan) из Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics).

Сравнение системы Kepler-186 и Солнечной системы. Зеленое кольцо - зона обитаемостии.

На основе имеющихся данных, исследователи смоделировали на компьютере положение планеты в пространстве и то, как она вращается вокруг собственной оси. Оказалось, что ось Kepler-186f наклонена примерно на тот же угол, что и наша земная - примерно на 23 градуса. Она столь же стабильна. То есть, ось не «мотает» из стороны в сторону, как, к примеру, марсианскую, угол наклона которой менялся на 60 градусов.

Наклон оси очень важен для планеты - благодаря ему регулярно меняются времена года. Как у нас. Равномерно распределяются тепло и свет.

Стабильная ось — стабильный климат. И благоприятные условия для возникновения и поддержания жизни. Такова логика у Ли и Шана. Доводы в ее пользу они изложили в Astronomical Journal

Увлекшись, ученые «проверили» и Kepler-62f — еще одну нашу «родственницу», обнаруженную на год раньше. Моделирование показало, что и ее вращение создает климатические условия, столь же благоприятные, как на Kepler-186f. В этом смысле мы, конечно, «сестры», но не «близнецы», поскольку Kepler-62f крупнее Земли почти в полтора раза. Она — так называемая «Супер Земля».

Ситема Kepler-62 и Солнечная.

Итог: вероятность появления жизни за пределами Солнечной системы повышается. И не только с ростом числа планет, обнаруженных в нашей галактике — Млечном Пути.

Уже подтверждено существование 3786 экзопланет в 2834 планетарных системах. Еще 4706 «кандидатов» ждут своей очереди.

Всего же, как сейчас прикидывают астрономы, в Млечном Пути более 100 миллиардов планет. Из них от 5 до 20 миллиардов могут быть похожими на нашу Землю.

Кстати, Kepler-186f уже можно посетить. Виртуально, конечно. Путешествие организовало НАСА, точнее «Туристическое бюро» американского комического агентства.

Туристическое бюро НАСА приглашает посетить "сестру".

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Сестра-близнец

Kepler-186f вращается вокруг звезды Kepler-186 вместе с другими, расположенными тут планетами, - Kepler-186b, Kepler-186c, Kepler-186d и Kepler-186е.

Kepler-186 — Красный карлик, расположенный в созвездии Лебедя в 499 световых годах от Солнца.

Светимость этой небольшой звезды составляет всего 4 процента от солнечной. В ясный полдень на Kepler-186f примерно так же «светло», как и на Земле за час до восхода Солнца. Оттенки пейзажа — красные.

Тепла и света планете хватает, поскольку она расположена близко к своему Красному карлику — примерно на том же расстоянии, что и Меркурий от Солнца.

Год на Kepler-186f длится 129,9 земных дней.

Закат у "сестры" (справа) и на Земле.

Родная сестра

Kepler-62f вращается вокруг звезды Kepler-62 вместе с еще четырьмя планетами - Kepler-62b, Kepler-62c, Kepler-162d и Kepler-62е.

Звезда Kepler-62 похожа на наше светило, но примерно на треть меньше и легче. Она так называемый оранжевый карлик. Находится в созвездии Лиры. До этого карлика 1200 световых лет.

Kepler-62f тяжелее Земли более, чем на 40 процентов. Год на ней длится 267,3 земных дня.

На планете может быть прохладно. От своего светила она получает в половину меньше тепла и света, чем Земля от Солнца. от Солнечной системы.

Двоюродная сестра

В местную зону обитаемости попадает еще и Kepler-62е. Но причислять ее к «сестрам» Земли астрономы не торопятся. Там может быть очень жарко. Как на Венере. Ведь Kepler-62е располагается очень близко к светилу, получая тепла на 20 процентов больше, чем наша планета.

Kepler-62е крупнее Земли на 61 процент. Год длится на ней 122,4 земных дня.

Старшие братья

Возраст Солнечной системы — 4,57 миллиардов лет. Система Kepler-62 гораздо старше. Ученые полагают, что ей 7,5 миллиардов лет. В нашей — жизнь зародилась. И «старшая» вполне могла обзавестись. В том числе и очень развитой.

Он всех найдет

Планеты в системах Kepler-186 и Kepler-62 были обнаружены с помощью космического телескопа «Кеплер» (NASA’s Kepler Space Telescope). Он был выведен на орбиту Земли в мае 2009 года и нацелен на участок Млечного пути. Телескоп ищет экзопланеты посредством так называемого транзитного метода. То есть следит, изменяется ли яркость звезды время от времени. А она изменяется, когда по диску звезды проходят планеты. По колебаниям яркости астрономы и определяют наличие планет.