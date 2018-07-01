2018-07-01T23:38:47+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Центр Москвы после победы сборной России в 1/8 финала: На Никольской - танцы на фонарных столбах, на Красной площади - футбол на брусчатке, в парке "Зарядье" - селфи с Забивакой

Болельщики всех стран поздравляют Россию с выходом в 1/4 финала
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Центр Москвы вечером воскресенья переполнен - все празднуют победу сборной России над сборной ИспанииЦентр Москвы вечером воскресенья переполнен - все празднуют победу сборной России над сборной ИспанииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центр Москвы вечером воскресенья переполнен - все празднуют победу сборной России над сборной Испании. Главным местом гуляний по традиции стала Никольская улица. Сотни болельщиков смотрели здесь матч в кафешках и ресторанах. Как только вратарь сборной России Игорь Акинфеев виртуозно отбил последний пенальти ногой и прозвучал финальный свисток, народ высыпал из кафе на Никольскую. В считанные минуты сюда хлынули тысячи людей - москвичи, иностранцы, все, кто болеет футболом и просто радуется победе сборной России.

"Испанцы едут домой! Испанцы едут домой!!!" - скандируют молодые люди на эскалаторе на выходе из метро "Площадь Революции".

"Россия, вперёд!" - кричат им в ответ со всех сторон русские, французы, арабы, мексиканцы.

На Никольскую улицу можно пройти только через рамки досмотра, которых явно не хватает. Полицейские вежливо направляют огромные толпы людей так, чтобы не получилась давка.

Забравшихся на столбы от избытка чувств молодых людей полиция спокойно просила спустится вниз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Забравшихся на столбы от избытка чувств молодых людей полиция спокойно просила спустится внизФото: Михаил ФРОЛОВ

Никольская улица забита под завязку. Фанаты кричат, поют, танцуют, снимают фото и видео.

Забравшихся на столбы от избытка чувств молодых людей с флагами России полиция спокойно и настойчиво просит спустится вниз. Фанаты не сопротивляются и, потанцевав на макушке фонарей победную джигу, с криками под аплодисменты толпы прыгают на землю.

- Сынок, Россия победила, давно такого на чемпионате не было, запоминай, сынок! - мужчина сажает себе на плечи маленького мальчика с флагом России и поднимает над ликущей толпой.

Некоторые предприимчивые товарищи тут же в толпе продают флаги России и за 100 рублей рисуют красками триколор на лицах.

На Красной площади молодёжь играет в футбол около Спасской башни. Иностранцы фоткаются со счастливыми болельщиками сборной России и поздравляют их на всех языках мира.

Иностранцы поздравляют счастливых болельщиков сборной России на всех языках мира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иностранцы поздравляют счастливых болельщиков сборной России на всех языках мира.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я завтра не пойду на работу, - говорит девушка с триколором на щеках своей подружке, - сегодня наша сборная победила, гуляем до утра!

Многие желающие отметить победу в футболе все же не смогли попасть на Красную площади. Так много людей собралось перед рамками досмотра! Потолкавшись в очереди, болельщики с флагами, трещотками и кричалками поворачивают в парк "Зарядье". Места здесь много, рамок досмотра нет и народные гуляния спокойнее. Отдыхающие фоткаются с фигурой Забиваки и размахивают флагами России. Многие гуляют, играют с детьми на детской площадке. На Парящем мосту все забито людьми, но входы и выходы свободные. Все делают селфи на фоне Кремля и поздравляют друг друга.

Рядом на Москворецкой набережной бесконечно сигналят машины. Проехать невозможно - дорога стоит, из окон машин все размахивают флагами и кричат "Россия!!!". А Москворецкий мост превратился в одну большую пешеходную зону. Прямо по проезжей части идут нескончаемым потоком сотни людей. Все счастливы и готовы праздновать победу сборной России до утра.

КСТАТИ

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Игроки российской сборной присоединились к всеобщему ликованию после своей победы над сборной Испании в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Соответствующая видеозапись была опубликована в сети. (подробности)

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