2018-07-01T21:33:23+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

«Молодцы!»: Смолов станцевал на столе в раздевалке сборной России после победы над Испанией

Российские футболисты одержали верх над испанской командой в матче 1/8 финала ЧМ-2018 [видео]
Денис СУХОВ
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Нападающий сборной России Артем СмоловНападающий сборной России Артем СмоловФото: REUTERS
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Игроки российской сборной присоединились к всеобщему ликованию после своей победы над сборной Испании в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Соответствующая видеозапись была опубликована в сети.

На ней видно, как радостная атмосфера после заслуженной победы не покидает футболистов, которые только что вернулись с поля в раздевалку московского стадиона «Лужники». Артем Дзюба предложил команде вместе поскандировать «Молодцы!», а Федор Смолов от избытка эмоций станцевал при этом на столе.

В воскресенье, 1 июля, российская сборная встретилась с командой Испании на столичном стадионе «Лужники». Основное время чрезвычайно напряженного матча завершилось с ничейным счетом 1:1, после чего россияне изменили положение в свою пользу в эффектной серии пенальти (4:3).

Сборная России.

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