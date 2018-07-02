2018-07-02T15:10:41+03:00
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И жизнь, и верность, и концерт

Телезрителей ждет музыкальное шоу, посвященное Дню семьи, любви и верности
Глеб ГУБАРЕВ
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Торжества, посвященные празднику и ежегодно проходящие в Муроме, всегда привлекают огромное внимание. Фото: 1tv.ruТоржества, посвященные празднику и ежегодно проходящие в Муроме, всегда привлекают огромное внимание. Фото: 1tv.ru
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В этом году День семьи, любви и верности отмечает юбилей - ровно десять лет назад праздник официально стал всероссийским. Хотя и до 2008-го в Муроме по понятным причинам День Петра и Февронии муромских, в православной церкви покровительствующих семье и браку, был важной датой и даже в определенный период отмечался одновременно с Днем города. Однако переход на национальный уровень и выход из категории чисто религиозных праздников стал событием эпохальным. Неслучайно многие сейчас воспринимают День Петра и Февронии в качестве своеобразной альтернативы «иноземному вторжению» в лице Дня Святого Валентина.

Как бы то ни было, торжества, посвященные празднику и ежегодно проходящие в Муроме, всегда привлекают огромное внимание. Во многом это связано и с артистами, которые стремятся поучаствовать в праздничном концерте и поддержать таким образом семейные ценности. В этом году публику порадуют Ирина Аллегрова, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Алсу, Игорь Николаев, Игорь Саруханов, Анита Цой, Жасмин, Диана Гурцкая, Александр Панайотов, Стас Пьеха, Алексей Глызин, Дина Гарипова.

Первый, День семьи, любви и верности. Праздничный концерт. 8 июля, 18:35

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