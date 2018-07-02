Незвездные дети звезд

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-02T16:33:26+03:00

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Часто сыновья и дочери знаменитостей идут по стопам родителей - пример тому династии Бондарчуков, Михалковых-Кончаловских. Но случается и по-другому, когда дети известных людей выбирают занятия, далекие от огней софитов и команды «мотор!». Эта пятерка дочек, чьих пап знают все, предпочла реализовать собственные увлечения, хотя их отцы могли бы обеспечить им старт публичной карьеры.

Александра Ярмольник - стекольных дел мастер

64-летний Леонид Ярмольник, который уже отказался от почетных званий заслуженного, а затем народного артиста, уже давно расширил свое поле деятельности. Он выступает продюсером многих проектов, а также делает очень много для защиты и спасения животных. У Леонида Яковлевича и его супруги, художника по костюмам Оксаны Афанасьевой, есть единственный ребенок - 34-летняя дочь Александра. Наследница Ярмольника выбрала свой путь, и ее деятельность далека от света софитов. Саша Ярмольник - художник по стеклу, состоит в столичном Союзе художников и успешно развивает собственный бизнес по изготовлению витражей и венецианских зеркал. Только в одном деле Александра пошла по стопам отца - она тоже защищает животных. Дочка Леонида Ярмольника замужем за бизнесменом, у них есть трехлетний сын Петр.

Серафима Шнурова - графический дизайнер

24-летняя Серафима Шнурова - первенец певца от брака с Марией Исмагиловой.Фото: Instagram.com

Сергей Шнуров и его «Ленинград» вот уже несколько лет на самой вершине популярности. И личная жизнь артиста не менее интересна публике. Совсем недавно стало известно, что 45-летний музыкант решил разводиться с женой Матильдой. За плечами Сергея Владимировича уже три брака. От первых двух у рок-музыканта есть дочь и сын. 24-летняя Серафима Шнурова - первенец певца от брака с Марией Исмагиловой. Девушка с прекрасным и редким именем Серафима три года назад успела выскочить замуж. Причем без полагающихся церемоний. Избранником дочери рокера стал бармен. А сама Серафима - успешный графический дизайнер. Как Сима (так зовут ее близкие) пишет на своей страничке в соцсети, сейчас она «в поиске постоянного интересного места работы».

Александра Харатьян - организатор культурных мероприятий

Саша не пыталась искать себя в актерской профессии, как мама и папа.Фото: vk.com

58-летний гардемарин Дмитрий Харатьян, сыгравший еще более 80 ролей, однажды сказал: «Секс-символ обязан иметь детей!». Актер, по которому сходили с ума миллионы советских женщин, был женат дважды. В последнем браке с актрисой Мариной Майко он вырастил сына Ивана, которому сейчас 20 лет. А ребенок от первого брака с однокурсницей по Щепкинскому театральному училищу Мариной Буримовой у Харатьяна уже совсем взрослый. 34-летняя дочь Александра не только выпорхнула из родительскогогнезда, она улетела из России в Швецию вслед за женихом. Саша не пыталась искать себя в актерской профессии, как мама и папа. Она получила специальность финансиста, но призвание нашла в организации культурных мероприятий - она работает event-менеджером и обожает свое занятие.

Дарья Гармаш - администратор

Дочь Гармаша нашла свое призвание, став администратором съемочной группы.Фото: Instagram.com

О дочери популярного 59-летнего Сергея Гармаша знают многие кинематографисты. Но не потому, что 30-летняя Дарья пошла по стопам народного артиста России. Она выбрала противополжный путь - работу за кадром. Дочь Гармаша нашла свое призвание, став администратором съемочной группы, и нередко пересекается с дузьями отца во время производства кинофильмов. В 2015-м она вышла замуж за осветителя, с которым встречалась с 19 лет. Папа и мама, актриса Инна Тимофеева, выбор дочери одобрили. И теперь с удовольствием нянчаться с 2-летним внуком Павликом.

Анна Бутусова - гример

Анна предпочитает вдохновлять отца и мужа, оставаясь в тени.Фото: facebook.com

Лидер культовой группы «Наутилус Помпилиус» 56-летний Вячеслав Бутусов сильно изменился со времен пика ее популярности. Сейчас он глубоко воцерковленный человек, не только занимается музыкой и пишет книги, но и много времени уделяет семье.

Бутусов - четырежды отец. Его вторая жена Анжелика родила ему двух дочерей и сына. Сейчас Ксении 27 лет, Софье 19, а Даниилу 13. От первого брака с архитектором Мариной Добровольской-Бутусовой у музыканта есть 38-летняя дочь Анна. Старшая из дочерей музыканта стала гримером. Муж Анны - модный среди звезд столичный фотограф Алексей Никишин, который талантливо снимал и лидера «Наутилуса». А Анна предпочитает вдохновлять отца и мужа, оставаясь в тени.