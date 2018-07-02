Совет Федерации утвердил состав своего Совета по развитию цифровой экономики

СЕГОДНЯ 19:00 2018-07-02T19:06:01+03:00

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В состав нового органа при Совете Федерации вошли не только сенаторы, но и представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, научной общественности, отраслевых ассоциаций, бизнеса и госкомпаний.

Председателем Совета стал вице-спикер верхней палаты парламента РФ Андрей Турчак, его заместителем – председатель комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

«Совет – это площадка, которая будет представлять интересы регионов при развитии цифровой экономики. К сожалению, не всегда при реализации крупных проектов учитываются особенности и возможности каждого конкретного региона. Мы будем работать над тем, чтобы соблюдались интересы всех субъектов страны», – сообщил журналистам Андрей Турчак.

Также Турчак отметил, что площадка Совета будет налаживать взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и компаниями, которые должны стать двигателем развития цифровой экономики и находятся на «переднем крае». «Это важно для того, чтобы наша законотворческая деятельность по данному направлению основывалась на практике, реальных запросах отрасли и комплексной оценке ситуации на всех уровнях», – подчеркнул он.

В состав Совета вошли председатель комитета СФ по международной политике Константин Косачев, глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, глава комитета палаты по федеративному устройству, регполитике, МСУ и делам Севера Олег Мельниченко, глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский и другие сенаторы.

От Правительства РФ в Совете, в частности, будут работать замминистра финансов РФ Андрей Иванов, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, замминистра экономического развития РФ Савва Шипов, замминистра юстиции РФ Денис Новак, замминистра науки и высшего образования Ирина Потехина, замруководителя Роскомнадзора Александр Панков, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев. Также в Совет вошли главы ряда регионов: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Экспертное сообщество в Совете представляют ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, вице-президент ПАО «Сбербанк России» Анна Попова, гендиректор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов, вице-президент Ростелекома Борис Глазков, вице-президент РАН Валерий Козлов, директор ОАО «РЖД» по информационным технологиям Евгений Чаркин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин, президент группы компаний Info Watch Наталья Касперская и другие.

Напомним, решение о создании Совета по развитию цифровой экономики было принято Совфедом в апреле текущего года. Согласно положению о Совете в его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики; экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики; мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов в области развития цифровой экономики; изучение и обобщение опыта работы органов государственной власти РФ, субъектов, организаций в области развития цифровой экономики, содействие распространению позитивного опыта; выработка рекомендаций по совершенствованию федерального законодательства и законодательства субъектов РФ в области развития цифровой экономики, а также подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в области развития цифровой экономики.