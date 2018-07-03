Ни намека на целлюлит: 49-летняя Светлана Бондарчук показала подтянутые «тылы»

СЕГОДНЯ 02:10 2018-07-03T02:29:26+03:00

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Не проходит и недели, чтобы Светлана Бондарчук не поделилась в Инстаграме свежими отпускными снимками. Расставшись с режиссером Федором Бондарчуком, бывшая модель и главный редактор глянцевого журнала отдыхает много и с удовольствием. А заодно не упускает случая похвастаться подтянутой фигурой, которую она отточила за годы модельной карьеры. И хотя Светлана уже давно не ходит по подиуму, она по-прежнему снимается в провокационных фотосессиях в нижнем белье, а то и топлесс. А на отдыхе то и дело публикует на своей страничке снимки в купальнике. На новых кадрах Бондарчук позирует на фоне Эгейского моря.

Экс-супруга режиссера похвасталась подтянутой фигурой. Фото: кадр видео.

Светлана отдыхает на турецком курорте Бодрум: экс-супруга режиссера остановилась в пятизвездочном отеле Macakizi Hotel, номер в котором стоит 650 евро (49 тысяч рублей) за ночь. Светлана проводит много времени на пляже: в видео, опубликованном в ее блоге, она смело ныряет в воду с пирса, продемонстрировав на камеру подтянутые ягодицы. Бывшая модель в идеальной форме – на ее бедрах не заметно ни намека на целлюлит и прочие возрастные изменения, так что она может позволить себе купальники любого, даже самого смелого фасона. Учитывая, что Светлана уже дважды бабушка (сын Сергей подарил ей двух прелестных внучек), ее фигуре можно только позавидовать.

На отдыхе Светлана то и дело публикует на своей страничке снимки в купальнике. Фото: кадр видео.

Светлана – яркий пример того, что после развода, как и после сорока, жизнь только начинается. Отпустив бывшего супруга Федора к молодой сопернице Паулине Андреевой и сумев при этом сохранить с ним теплые отношения, редактор глянцевого журнала вовсю наслаждается жизнью и новой любовью. Избранником Бондарчук стал светский фотограф, 37-летний Сергей Табунов. Пара много путешествует – с легкой руки бойфренда Светлана полюбила демократичные курорты, например, индонезийский остров Бали, хотя раньше предпочитала пафосные Мальдивы и Лазурный берег.

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До недавнего времени Светлана и Сергей скрывали свои отношения - видимо, из-за 12-летней разницы в возрасте. Но после фестиваля «Кинотавр», где они не расставались, Бондарчук уже не прячет свое счастье и с удовольствием публикует в соцсетях совместные снимки.

На новых кадрах Бондарчук позирует на фоне Эгейского моря. Фото: кадр видео.

- Они постоянно проводят время вместе, ездят отдыхать, - рассказал как-то источник из близкого окружения пары. – У них много общих творческих друзей: Рената Литвинова, Алексей Киселев, Надежда Оболенцева... Никто даже не заметил, как все завертелось. А когда связь стала очевидной, не удивились. Ребята, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова.