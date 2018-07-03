2018-07-03T10:06:43+03:00
Происшествия

В Москве ищут инкассатора, который похитил из банка 10 миллионов рублей

В полиции сообщают, что мужчина вооружен табельным пистолетом
Семен ЕЛЕНИН
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В московской полиции официально не комментируют произошедшееВ московской полиции официально не комментируют произошедшееФото: Алексей БУЛАТОВ
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Московская и подмосковная полиция ищет преступника, который вечером в понедельник обчистил хранилище банка. ЧП произошло на Осташковской улице - пострадал филиал «Альфа-Банка».

- Вооруженный табельным пистолетом инкассатор взял из хранилища два мешка с деньгами и скрылся на машине, которую предварительно припарковал у входа, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Был объявлен план «Перехват», но оперативно он не принес никаких результатов.

Известно, что инкассатор вооружен пистолетом «Иж-71» - это самая популярная модель среди сотрудников российских ЧОП.

Сообщается, что сбежавший с деньгами мужчина - родом из подмосковного Домодедово. Полицейские предполагают, что он может засветиться в родном городе.

- Сейчас ведется допрос сотрудников банка. Есть основания полагать, что о планах инкассатора мог знать кто-то из коллег, у него могли быть сообщники, - говорит источник. - Также сейчас опрашиваются близкие знакомые подозреваемого. Работа ведется по всем фронтам.

В московской полиции официально этот инцидент не комментируют.

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