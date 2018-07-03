Приключения с электроникой

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-03T17:21:40+03:00

С 1 июля вступили в силу новые правила оформления ветеринарной сертификации водных биоресурсов. Но в рыбацком сообществе есть опасения в том, что система до конца не опробована

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Введение ветеринарной сертификации пищевых продуктов - дело в принципе хорошее. По идее с 1 июля любой потребитель может отслеживать путь еды от ее переработки до обеденного стола каждого россиянина. Электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) практически всей еды будут оформлять в государственной информационной системе «Меркурий». Контролировать ее работу и назначать штрафные санкции поручили Россельхознадзору. ЭВС хотели ввести еще в январе, но отложили на полгода. 1 июля был крайний срок. Но, по данным Минпромторга, степень готовности предприятий рыбохозяйственного комплекса к обязательному оформлению электронной ветсертификации не превышает 15%. Ситуация в других отраслях примерно такая же.

В каждой лодке по ветеринару

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, большое беспокойство у рыбацкой общественности вызвало заявление представителей Россельхознадзора о незаконности направления уловов на переработку без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

- Это означает, что ветврач должен находиться на каждом промысловом судне. При этом проводить ветеринарно-санитарную экспертизу могут только представители ветеринарного ведомства. Вместе с тем ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на уловы водных биологических ресурсов могут оформляться без проведения лабораторных исследований по результатам мониторинга ветеринарной безопасности районов вылова водных биоресурсов (п. 3 ст. 23 ФЗ «О внесении изменений в закон РФ «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты РФ». - Ред.), - отметил Герман Зверев.

Герман Зверев предлагает оформлять ЭВС на основании мониторинга ветбезопасности районов промысла. Фото: fish.gov.ru

Для перехода на оформление ВСД на уловы в электронном виде необходимо использовать систему «Меркурий». Кроме того, все рыбохозяйственные предприятия должны вести электронный промысловый журнал (ЭПЖ). И сегодня такой журнал используется пока в тестовом режиме и только на судах рыбопромыслового флота, оборудованных техническими спецсредствами и передающих судовые суточные донесения. Журнал для маломерного флота и береговых предприятий, по информации Росрыболовства, разработан, но пока еще не прошел тестовых испытаний. По информации от предприятий, использующих ЭПЖ в тестовом режиме, еще не налажена автоматизация процесса переноса данных из журнала в информационные блоки «Меркурия». Многие данные приходится перепроверять вручную. Эксперты ВАРПЭ считают, что все это приведет к расхождению данных и серьезным штрафам для рыбаков.

Плюс интернетизация всей страны

Для перехода на электронную ветсертификацию необходим интернет. Но, например, в Сахалинской области покрытия нет на 70% территории. А Россельхознадзор и Росрыболовство пока еще не утвердили перечни местностей, удаленных от сетей связи.

- Система «Меркурий» новая и сложная. Поэтому пока есть и программные ошибки, и низкая производительность. «Меркурий» грешит сбоями в определении владельца судна и данных об освидетельствовании судна на предмет поставки рыбной продукции в третьи страны. Система не предусматривает возможности применения индивидуальных норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья, которыми в 90% случаев пользуются хозяйствующие субъекты. Также пока не обеспечена защита информации. Все это может негативно отразиться уже на прохождении лососевой путины, стартовавшей 1 июля. Поэтому «Меркурий» нуждается в доработке - и срочно. Предлагаю оформлять ветеринарные сертификаты на основании мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла, - подытожил президент ВАРПЭ.

Если систему доработать как следует, то это позволит сохранить издержки рыбопромыслового бизнеса, исключит ненужную затратную логистику, повысит уровень отслеживания и прозрачности операций с водными биоресурсами.

ТАК И СКАЗАЛИ

Александр ЕФРЕМОВ, генеральный директор ГК «Доброфлот»:

- Хотелось бы, чтобы внедрение электронной ветсертификации прошло для нас без серьезных последствий. Мы занимаемся этим вопросом полтора года и понимаем, насколько система сырая. Не у всех она заработает как надо. А санкции, которые накладываются за отсутствие ветеринарной сертификации, предполагают остановку товарооборота, что может повлечь серьезные последствия для мелкого рыбацкого сообщества, которое не в состоянии его поддерживать. Они могут не выдержать нововведения. Надеемся, в правительстве оценят риски и отсрочат новый режим хотя бы на год. Не полностью отключат систему, а временно введут запрет на остановку товарооборота, чтобы не допустить снижения поставок рыбопродукции.

Максим КОЗЛОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области:

- «Меркурий» - совершенно новая система, поэтому пока работает тяжело. Сейчас пользователи вынуждены выходить на разработчиков, программистов с просьбой решить их проблемы. Да и сами сотрудники Россельхознадзора не совсем готовы к внедрению системы. Остались непроработанные нюансы. Специалистов, взаимодействующих с рыбаками по этой проблеме, очень не хватает. Особенно в регионах. И самый больной вопрос - проведение ветеринарной экспертизы улова на рыбопромысловом участке. Выполнить это нереально. На последнем совещании в Мурманске с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, Минпромторг дал поручение еще раз изучить позиции, которые должны сопровождаться ВСД. Рыбаки консолидированно высказали мнение, что оттуда нужно исключить улов. Тогда решится проблема прибрежного рыболовства. К молочной отрасли правительство в подобном вопросе прислушалось, и мы очень надеемся на такое же понимание.

Сергей ТИМОШЕНКО, председатель регионального отраслевого объединения работодателей «Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки»:

- По нашей инициативе прошел обучающий семинар с предпринимателями по вопросам оформления ВСД на уловы с обязательным разъяснением правовых и технических вопросов. По результатам определены основные проблемы, возникающие при работе с системой «Меркурий». Для их решения мы выработали ряд предложений. Предусмотреть в программе функцию «Переадресация груза». Внести изменения в приказ Минсельхоза РФ № 646, предусмотрев возможность оформления ВСД на транспортировку продукции, выработанной из уловов на судах, до их поступления на место прохождения процедуры подтверждения безопасности. Предусмотреть в системе «Меркурий» возможность оформления ВСД на добытую и доставляемую партию рыбы-сырца в месте приемки - на плавбазе или на заводе береговой переработки.