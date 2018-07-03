2018-07-03T17:21:40+03:00
Экономика

Приключения с электроникой

С 1 июля вступили в силу новые правила оформления ветеринарной сертификации водных биоресурсов. Но в рыбацком сообществе есть опасения в том, что система до конца не опробована
Кира НЕМИРОВА
Поделиться:
Катерина МАРТИНОВИЧКатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Введение ветеринарной сертификации пищевых продуктов - дело в принципе хорошее. По идее с 1 июля любой потребитель может отслеживать путь еды от ее переработки до обеденного стола каждого россиянина. Электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) практически всей еды будут оформлять в государственной информационной системе «Меркурий». Контролировать ее работу и назначать штрафные санкции поручили Россельхознадзору. ЭВС хотели ввести еще в январе, но отложили на полгода. 1 июля был крайний срок. Но, по данным Минпромторга, степень готовности предприятий рыбохозяйственного комплекса к обязательному оформлению электронной ветсертификации не превышает 15%. Ситуация в других отраслях примерно такая же.

В каждой лодке по ветеринару

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, большое беспокойство у рыбацкой общественности вызвало заявление представителей Россельхознадзора о незаконности направления уловов на переработку без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

- Это означает, что ветврач должен находиться на каждом промысловом судне. При этом проводить ветеринарно-санитарную экспертизу могут только представители ветеринарного ведомства. Вместе с тем ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на уловы водных биологических ресурсов могут оформляться без проведения лабораторных исследований по результатам мониторинга ветеринарной безопасности районов вылова водных биоресурсов (п. 3 ст. 23 ФЗ «О внесении изменений в закон РФ «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты РФ». - Ред.), - отметил Герман Зверев.

Герман Зверев предлагает оформлять ЭВС на основании мониторинга ветбезопасности районов промысла. Фото: fish.gov.ru

Герман Зверев предлагает оформлять ЭВС на основании мониторинга ветбезопасности районов промысла. Фото: fish.gov.ru

Для перехода на оформление ВСД на уловы в электронном виде необходимо использовать систему «Меркурий». Кроме того, все рыбохозяйственные предприятия должны вести электронный промысловый журнал (ЭПЖ). И сегодня такой журнал используется пока в тестовом режиме и только на судах рыбопромыслового флота, оборудованных техническими спецсредствами и передающих судовые суточные донесения. Журнал для маломерного флота и береговых предприятий, по информации Росрыболовства, разработан, но пока еще не прошел тестовых испытаний. По информации от предприятий, использующих ЭПЖ в тестовом режиме, еще не налажена автоматизация процесса переноса данных из журнала в информационные блоки «Меркурия». Многие данные приходится перепроверять вручную. Эксперты ВАРПЭ считают, что все это приведет к расхождению данных и серьезным штрафам для рыбаков.

Плюс интернетизация всей страны

Для перехода на электронную ветсертификацию необходим интернет. Но, например, в Сахалинской области покрытия нет на 70% территории. А Россельхознадзор и Росрыболовство пока еще не утвердили перечни местностей, удаленных от сетей связи.

- Система «Меркурий» новая и сложная. Поэтому пока есть и программные ошибки, и низкая производительность. «Меркурий» грешит сбоями в определении владельца судна и данных об освидетельствовании судна на предмет поставки рыбной продукции в третьи страны. Система не предусматривает возможности применения индивидуальных норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья, которыми в 90% случаев пользуются хозяйствующие субъекты. Также пока не обеспечена защита информации. Все это может негативно отразиться уже на прохождении лососевой путины, стартовавшей 1 июля. Поэтому «Меркурий» нуждается в доработке - и срочно. Предлагаю оформлять ветеринарные сертификаты на основании мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла, - подытожил президент ВАРПЭ.

Если систему доработать как следует, то это позволит сохранить издержки рыбопромыслового бизнеса, исключит ненужную затратную логистику, повысит уровень отслеживания и прозрачности операций с водными биоресурсами.

ТАК И СКАЗАЛИ

Александр ЕФРЕМОВ, генеральный директор ГК «Доброфлот»:

- Хотелось бы, чтобы внедрение электронной ветсертификации прошло для нас без серьезных последствий. Мы занимаемся этим вопросом полтора года и понимаем, насколько система сырая. Не у всех она заработает как надо. А санкции, которые накладываются за отсутствие ветеринарной сертификации, предполагают остановку товарооборота, что может повлечь серьезные последствия для мелкого рыбацкого сообщества, которое не в состоянии его поддерживать. Они могут не выдержать нововведения. Надеемся, в правительстве оценят риски и отсрочат новый режим хотя бы на год. Не полностью отключат систему, а временно введут запрет на остановку товарооборота, чтобы не допустить снижения поставок рыбопродукции.

Максим КОЗЛОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области:

- «Меркурий» - совершенно новая система, поэтому пока работает тяжело. Сейчас пользователи вынуждены выходить на разработчиков, программистов с просьбой решить их проблемы. Да и сами сотрудники Россельхознадзора не совсем готовы к внедрению системы. Остались непроработанные нюансы. Специалистов, взаимодействующих с рыбаками по этой проблеме, очень не хватает. Особенно в регионах. И самый больной вопрос - проведение ветеринарной экспертизы улова на рыбопромысловом участке. Выполнить это нереально. На последнем совещании в Мурманске с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, Минпромторг дал поручение еще раз изучить позиции, которые должны сопровождаться ВСД. Рыбаки консолидированно высказали мнение, что оттуда нужно исключить улов. Тогда решится проблема прибрежного рыболовства. К молочной отрасли правительство в подобном вопросе прислушалось, и мы очень надеемся на такое же понимание.

Сергей ТИМОШЕНКО, председатель регионального отраслевого объединения работодателей «Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки»:

- По нашей инициативе прошел обучающий семинар с предпринимателями по вопросам оформления ВСД на уловы с обязательным разъяснением правовых и технических вопросов. По результатам определены основные проблемы, возникающие при работе с системой «Меркурий». Для их решения мы выработали ряд предложений. Предусмотреть в программе функцию «Переадресация груза». Внести изменения в приказ Минсельхоза РФ № 646, предусмотрев возможность оформления ВСД на транспортировку продукции, выработанной из уловов на судах, до их поступления на место прохождения процедуры подтверждения безопасности. Предусмотреть в системе «Меркурий» возможность оформления ВСД на добытую и доставляемую партию рыбы-сырца в месте приемки - на плавбазе или на заводе береговой переработки.

Еще больше материалов по теме: «Наша рыба»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Глава ВАРПЭ Герман Зверев: Непродуманное внедрение электронной ветсертификации вынудит рыбаков нарушать закон
19 июня в Хабаровске состоялось заседание межведомственной группы по обеспечению законности в сфере охраны и добычи водных биоресурсов на территории ДФО
Поправки в налоговый кодекс и распределение квот обсудит Общественный совет при Росрыболовстве
21 июня 2018 года состоится внеочередное заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству. Его проведёт председатель совета, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев
57 рыбодобывающих компаний примут участие в Общем собрании ВАРПЭ
В четверг, 24 мая 2018 года, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров проведёт Общее собрание, в котором примут участие 57 крупнейших предприятий рыбохозяйственного комплекса России
Новости 24
В США приспустят флаги в память о погибших при стрельбе в Мэриленде журналистах
Комитет Госдумы поддержал законопроект о ликвидации роуминга
Каир, Бангалор, Бухарест — самые дешевые города для переезда
Тайские школьники могут провести в затопленной пещере еще четыре месяца
Сбившему беременную москвичку Михаилу Исаханову предъявлены обвинения
В Грузии задержан подозреваемый в убийстве российского летчика в Сирии
Отец Джона Оби Микела был похищен за несколько часов до решающего матча с Аргентиной
Американские конгрессмены пригласили делегацию Госдумы в США
Красовский не собрал достаточно подписей для участия в выборах мэра Москвы
Стрельба в здании торговой палаты Турции: погиб один человек
В июне Фонд национального благосостояния увеличился на 23,2%
ЕСПЧ обязал Россию погасить задолженность СССР по облигациям
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
В России запустят мобильное приложение для проверки лекарств
Госдума приняла закон о восстановлении вырубленных лесов
Глава Европарламента предрек «библейское переселение народов»
Госдума одобрила снижение акцизов на бензин и дизельное топливо
На Украине готовы рассмотреть возможность передачи Вышинского России
«Все идет хорошо»: Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР
Рособрнадзор: средний балл ЕГЭ в 2018 году увеличился
"Выражаем протест": В Швеции основали альтернативную Нобелевскую премию по литературе‍
Порошенко объявил о планах Украины вступить в ЕС до 2025 года
Отец премьер-министра Польши назвал мелочным снос советских памятников
"Дитя эпохи конфронтации": Песков об отношении России к НАТО
Песков не стал комментировать сообщения о просьбе Болтона к Путину повлиять на Иран в Сирии