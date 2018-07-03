Рыба ловит человека

СЕГОДНЯ 17:15 2018-07-03T17:38:37+03:00

Владимир Михайлович (в центре) до сих пор во сне дает команды экипажу. Фото из личного архива Владимира Михайловича Егорова.

Герои этого материала о своих профессиях не мечтали - случайно пришли в них и остались на всю жизнь

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В середине 1960-х молодой рабочий из подмосковных Химок уехал с женой в Магадан - вынудили семейные обстоятельства. Оказалось, смена столичной идиллии на суровые севера стала поворотным моментом в его судьбе. Сейчас ветерану 82 года.

«Давайте я к вам в редакцию приеду, там и поговорим. Мне расстояния не страшны - и не такие проходил», - голос в трубке был убедительно бодрым. На следующий день Владимир Михайлович прибыл с гостинцем - сладчайшими и ароматными огурцами со своего огорода.

В молодости в море его вовсе не тянуло: переехав в Магадан, он устроился на ремзавод опять же токарем. Но...

- В 1965 году познакомился на рыбалке с главным инженером «Магаданрыбтреста». Он и говорит: «Что на заводе торчишь? Сейчас создается межколхозное объединение морского рыболовства, давай тебя устрою. Там и зарплата больше, и интереснее», - вспоминает Владимир Егоров. - Я думал и скоро узнал, что такое настоящая рыбалка. Мне было 29 лет.

Владимир Егоров даже в редакции «КП» нашел рынду.Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимир Михайлович ходил матросом, потом боцманом на малых судах и сейнерах. А в 1974-м его направили на ускоренные курсы в Хабаровскую мореходку. За два года прошел путь от второго штурмана до капитана. По прежней работе не тосковал.

- Идешь в поиск, и 18 часов в сутки на ногах. Пока не заловишь, с мостика не слезаешь. Только тогда в каюту спускаешься, - вспоминает Владимир Михайлович. - Запомнилось Берингово море, 8-месячный рейс на глубоководную рыбу - палтуса и угольную. Глубины до 1500 метров.

Промысел сельди в 70-х годах. Фото из личного архива Владимира Михайловича Егорова.

Владимир ЕГОРОВ: 40 тонн на удочку не поймаешь

Минтай, сельдь, камбала, сайра, треска. Камчатка, Сахалин, Курилы. Из всех рейсов судно Егорова возвращалось с богатым уловом. План он выполнял и перевыполнял, часто оказывался в лидерах среди рыболовецких команд. А из десятки лучших не выходил никогда.

- Не спать, а работать, быть на мостике во время поиска, а не играть в покер - вот и весь секрет, - рассказывает Владимир Михайлович.

В его команду старались попасть многие. Ведь рыбацкая арифметика проста: сколько хвостов - столько рублей. Капитан пользовался уважением, срабатывался со всеми.

Ветеран отрасли Егоров за свою карьеру рыбака сменил много траулеров. Фото из личного архива Владимира Михайловича Егорова.

Владимир Михайлович вспоминает, что попадали в его команду и «по блату». Например, известный колымский писатель Семен Лившиц как-то попросил через начальство устроить сына в рейс.

- Парень проработал с нами одну путину, пять месяцев в море. Ему сначала туго приходилось. Но привык, научился и понял, как деньги зарабатываются, - вспоминает Владимир Егоров. - А потом он поступил в мореходку.

Владимир Егоров посвятил морю 30 лет. В 1994 году уехал на материк, где к тому времени уже обосновались жена и дети. Сейчас с дочерью живет в деревне в Рязанской области.

- Домохозяином стал. Строгаю, плотничаю помаленьку, огородом занимаюсь.

- Как же рыбалка с удочкой? Увлекаетесь?

- Не тот масштаб, - отвечает. - Люблю ловить так ловить: 20 - 30 - 40 тонн. Поэтому к рыбалке на речке почти равнодушен. А вот по морю тоскую - ужас. Первое время после переезда просыпался, а жена ворчит: опять всю ночь тралил, ругался, команды отдавал. Если бы предложили, я бы и сейчас, наверное, уехал на море. Не капитаном, конечно, мог бы наставником для молодежи поработать. Силы и желание еще есть!

Маргарита СТАРШИНОВА: Вот такие у меня амуры!

Сегодня Маргарита Николаевна возглавляет региональную общественную организацию ветеранов труда и работников рыбной отрасли. Фото: "Российская газета"

Полвека назад о толстолобике и амуре знали, пожалуй, только дальневосточники. Сейчас эта рыба попадается на крючок почти повсеместно в европейской части страны. Не редкость она и за Уралом. Гастрономической ценности не представляет, зато очень полезна: поедая водоросли и растения, она препятствует зарастанию водоемов. Например, рыбхоз Смоленской АЭС выращивает и ежегодно запускает в Десногорское водохранилище более 20 тонн мальков.

А одной из тех, кто способствовал их распространению, была Маргарита Старшинова. Обрести профессию ей помогло везение. Родилась она в очень рыбном городе - Астрахани. Но вузов там было всего три: технический, медицинский и педагогический.

- Медицинский отпадал сразу: боялась делать уколы и лечить. В педагогический не хотела. Оставался технический, где учился на инженера брат. Но когда он готовился к экзаменам по сопромату, я вся дрожала - жалко было и его, и себя. Чувствовала, не осилю, - вспоминает Маргарита Николаевна. - Вдруг, на мое счастье, открылся факультет ихтиологии и рыбоводства. А значит - биология, и никаких физики с сопроматом! Конечно, подала документы на рыбохозяйственный и поступила.

Получив диплом, Маргарита вышла замуж за москвича и переехала в столицу. Здесь ей снова повезло: в 1965 году она попала в уникальную организацию - Центральную производственно-акклиматизационную станцию.

Первая командировка, даже скорее экспедиция, была в Туркмению, на Каракумский канал. Там рыбоводы упаковывали личинки толстолобика и амура в специальные емкости, переправляли через канал в ближайший поселок, грузили в самолет и отправляли в разные концы страны. Благодаря усилиям ученых рыба приживалась и в Киргизии, и в Прибалтике, и в Сибири, и в центральноевропейской части страны. Во многих областях и республиках Союза побывала и Маргарита Старшинова. Она отметилась еще в одном масштабном проекте: пересадке камчатского краба в Баренцево море.

- Сейчас только Россия добывает в Баренцевом море 9 тысяч тонн краба, - не без гордости говорит Маргарита Старшинова. - Но мне все же ближе тема рыбы. В начальники не стремилась: все 50 лет проработала рядовым, а потом и старшим рыбоводом. Сейчас нет-нет да и вспоминаю, как когда-то пересчитывала молодь белого амура: держишь 30-граммовую рыбку в руке, а она такая бойкая, красивая, гладенькая! Это одно из приятнейших впечатлений в моей работе, деле всей жизни.

Поздравляем юбиляров - ветеранов рыбной отрасли!

Васильеву Адель Николаевну

Грибкову Клавдию Никифоровну

Данилову Тамару Михайловну

Евстюгова Владимира Петровича

Зиновьеву Веру Александровну

Казакову Любовь Александровну

Капустину Галину Ивановну

Мовчан Оксану Анатольевну

Циркову Марию Константиновну.