Программа министерства просвещения: новые школы, «Кванториумы» в каждом городе, помощь родителям малышей

СЕГОДНЯ 12:45 2018-07-05T13:39:33+03:00

Итогом перестройки системы дошкольного, школьного и внешкольного образования должно стать вхождение России в десятку лучших стран по качеству образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По сути, выступление Ольги Юрьевны Васильевой перед министрами образования регионов на совещании в Сочи стало первой масштабной презентацией недавно созданного ведомства – министерства просвещения. Министр Васильева четко сформулировала планы Минпроса.

Итак, что ждет среднее образование в России в ближайшие годы:

- «Кванториумы» и другие проекты, задача которых – поддержка талантливых школьников, подготовка будущих ученых, инженеров, специалистов по IT-технологиям. Задача – через пять лет такие центры для одаренных детей должны быть в каждом городе с населением более 60 тысяч человек.

- Продолжение строительство школ. Сегодня не хватает 188 тысяч мест. Принципиальная цель - в ближайшее пару лет ликвидация третьей смены – а она есть в нескольких регионах. Для этого нужны 73 тысяч школьных мест.

- Развитие центров опережающей профподготовки и создание спеццентров на базе колледжей. В них смогут учиться не меньше 1,5 миллионов человек. Более сотни центров придется открывать с нуля. Причем, учиться в таких центрах должны не только ребята, но и взрослые. Профессии быстро устаревают и нужно получать новые знания, чтобы и самим был «на плаву», и экономику страны развивать.

- Особое внимание подготовке учителей. Сейчас их в стране больше миллиона. Но в школы приходят новые ребята – результат того, что мы выбираемся из демографической ямы. В ближайшее время потребность в современных учителях будет расти. По прогнозам, через 5-6 лет их потребуется вдвое больше. Поэтому – создание центров непрерывного развития и аккредитационных центров в каждом регионе.

- Развитие цифровой школы. Интернет (скоростной и бесплатный) - в каждой школы (это задача, говоря компьютерным языком, по умолчанию. А также полностью перевести школы на облачную бухгалтерия, электронную отчетность. Это должно снизить нагрузку в виде горы бумажных отчетов.

То есть использование материалов российской электронной школы на уроках, проектная деятельность учителей в Сети, система электронного управления школой.

- Вне школы - создание во всех регионах центров по работе с одаренными детьми с учетом опыта «Сириуса». Развитие системы дополнительного образования детей всех направленностей, повышение их доступности, в том числе создание «мобильных» станций.

- Центры помощи родителям, детям и школам. В первую очередь – что особенно важно - помощь мамам и папам в правильном развитии малышей, раннюю коррекционную поддержка. Занятия с ребятами с ОВЗ. По сути дела создание уникальной и очень важной на сегодня системы раннего развития. Ведь именно в дошкольном возрасте формируются главные навыки, которые потом позволяют хорошо учиться, реализовывать свои таланты.

Итог всей этой принципиальной и очень важной сегодня перестройки системы дошкольного, школьного и внешкольного образования, подчеркивает Ольга Васильева, должно стать вхождение России в десятку лучших стран по качеству образования.