"Сбыт психотропных веществ, до восьми лет": на мать ребенка-инвалида завели дело за перепродажу лекарств от эпилепсии

СЕГОДНЯ 18:15 2018-07-05T18:28:36+03:00

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114 990… 114 997… - каждую секунду число подписавших онлайн-петицию в защиту Екатерины Конновой увеличивается на несколько человек. Маму шестилетнего ребенка-инвалида, которую оперативники задержали в рамках спецоперации про борьбе с торговлей незаконными препаратами, в сети поддержали лайками и репостами. За женщину вступились не только родители больных малышей, но и знаменитости, общественники, благотворительные фонды. Ведь десятки лекарств, которые жизненно необходимы пациентам с эпилепсией, в России не зарегистрированы, их приходится доставать подпольно. Как помочь своим близким, если тебя за это могут упечь за решетку? Но у полиции своя правда: если торговать запрещенкой будут на каждом углу, как тогда исполнять закон и бороться с наркоманией?

Сделка «ВКонтакте»

У шестилетнего Арсения Коннова редкая врожденная патология — малыш родился без пищевода, он лежачий больной. Отсюда целый букет тяжелых сопутствующих заболеваний. После дважды пережитой клинической смерти у мальчика развились эпилептические приступы, слабые мышцы сводит судорогой практически каждый день. Ребенок плачет от боли, а мама всеми силами пытается снять приступ. Таким пациентам прописывают сильное средство - диазепам. И врачи, и мамы знают, что лучше всего медикамент действует в форме микроклизм. Но в наших аптеках такое лекарство не купишь — в России диазепам зарегистрирован только в виде ампул. Микроклизмы же производят в Германии - кто не может привезти из за границы самостоятельно, ищет поставщиков в интернете.

- В группе для родителей эпилептиков «ВКонтакте» Катя нашла объявление о продаже микроклизм: 20 штук, по 1000 рублей за каждую, - рассказывает адвокат Конновой Юрий Манукян. - Судороги у Арсения каждый день, тяжело видеть, как он страдает. Катя купила препарат, но особых улучшений не было, решили больше не пользоваться. Тогда по рецепту она бесплатно получила в аптеке диазепам в ампулах, а пять оставшихся микроклизм решила продать по 650 рублей за штуку. Моя подзащитная одна воспитывает двоих детей (в семье есть старший сын-подросток — Прим.авт.), считает каждую копейку. А за Арсением нужен круглосуточный уход, медикаменты, подгузники — все это очень дорого.

Объявление Катя разместила все в той же группе «ВКонтакте». Откликнулся мужчина — якобы покупал для знакомых, договорились о встрече. Но когда 18 июня у метро «Проспект мира» Коннова передала лекарства и получила в руки 3250 рублей, то увидела перед глазами корочку оперативника: «Вы задержаны за незаконное распространение психотропных веществ». Оказалось, препарат, который используют во всем мире, в России с 2013 года входит в список психотропных препаратов, оборот которых ограничен.

КУПИТЬ ПО РЕЦЕПТУ МОЖНО, А ПЕРЕПРОДАТЬ НЕЛЬЗЯ

Так Коннова стала фигурантом уголовного дела. Статья нешуточная - 228.1 ч.1 УК РФ — такие преступления считаются тяжкими. Наказание соответствующее: от 4 до 8 лет за решеткой. Как выяснилось, задержали женщину в рамках «контрольной закупки», когда в соцсетях оперативники на живца ловят наркоторговцев.

- Но я же не знала, что этот препарат входит в список психотропных, а его перепродажа уголовно наказуема, - доказывала в отделе Екатерина. - Для меня и других мам это совершенно обычное лекарство. Сыну всегда его выписывали как противосудорожное, снимающие приступы. Все наши медикаменты — рецептурные, и в интернете я покупала его по рецепту. Неужели я должна сначала изучить законодательство, и только потом искать, чем помочь своему ребенку?!

Сотрудники хосписа «Дом с маяком», которые помогают семье и предали огласке эту историю, целиком и полностью на стороне Кати.

- Если ее посадят, Арсений попадет в интернат для инвалидов, где очень быстро умрет, а его старший брат окажется в детском доме, - говорит представитель хосписа Лида Мониава. - Неужели общественный вред от того, что мама неизлечимо больного ребенка без какого-либо злого умысла пыталась вернуть свои три копейки на еду, перепродав 5 микроклизм, сопоставимы с тем, что хотят сделать со всей их семьей? Даже если Екатерине дадут условный срок – это значит, что ее уже не возьмут на работу, за границу Арсения в случае необходимости на лечение уже не повезешь, судьба всей семьи будет поломана. А ведь микроклизмы с диазепамом наркоманов не интересуют, от детской дозы никакого кайфа получить невозможно.

«САМИМ НЕПРИЯТНО, А КУДА ДЕВАТЬСЯ»

Тем не менее, по закону статья для детского лекарства и тяжелого наркотика одна и та же. И несчастные мамы, продающие микроклизмы, и отпетые наркодилеры перед законом оказываются равны. Правда, в России это первый подобный случай, и потому шуму наделал много. Того самого оперативника Иванова из Мещанского ОВД, который задержал женщину, в соцсетях клеймят последними словами.

- Наша полиция, вместо того, чтобы бороться с наркоторговлей, видимо, решила обеспечить раскрываемость преступлений легким путем, - уверен адвокат Юрий Манукян. - Зачем оперативники сидят в родительских группах «ВКонтакте» - разве так ищут настоящих преступников?

- Дело и правда мерзкое, нам самим по-человечески неприятно им заниматься и очень жаль эту женщину, - признается наш источник в полиции. - Но сейчас торговля запрещенными вещества перешла в интернет, вот и берут оперативники сайты под контроль. Ищут все без исключения препараты, которые входят в список. Мы же исполнители закона, а не врачи — ни эффект воздействия, ни дозировка по статье УК нас не касается. К тому же, никогда не знаешь, кто скрывается под видом мамы ребенка-инвалида. В данном случае ситуация однозначная, мы имеем задокументированный сбыт вещества, это оконченный состав преступления. Это не тот случай, когда можно понять и простить. Да, она не барыга, но отпусти полицейский ее на месте, как из-за угла появится сотрудник собственной безопасности. Статья 285 УК РФ - «Зоупотребление должностными полномочиями», срок — до четырех лет.

По словам нашего источника, полицейские максимально пошли Конновой навстречу: в 99% случаях задержанных помещают до суда за решетку, Екатерину же отпустили домой. В органах уверены, что реальный срок ей точно не грозит, и даже возможно избежать условного, если в суде закроют дело.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как можно не знать, что препарат нелегальный?

- Потребителям, то есть мамам детей-эпилептиков никто этого не объясняет: ни врач, ни фармацевт в аптеке, - говорит юрист хосписа «Дом с маяком» Ксения Сметанина. - Эта информация не висит на стендах, не выдается с рецептом. Разве что мамочка сама ее «нагуглит» или кто-то подскажет. Тут важно понимать два момента о препарате: то, что он не зарегистрирован в РФ в форме микроклизм, и то, что он пять лет назад был признан психотропным. Первое никак не говорит об опасности вещества, это бюрократические сложности между фармацевтической компанией и государством. То есть покупка таких препаратов не ставит родителей в один ряд с преступниками. Второй момент куда важней — он влечет ограничения оборота, препарат нельзя свободно покупать-продавать. Но для родителей после принятия закона в 2013 году ничего не изменилось: диазепам, как был, так и остался рецептурным и предназначенным исключительно для благих целей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Адвокат Екатерины Конновой подал в ОВД по Мещанскому району Москвы ходатайство о прекращении уголовного дела. Если отдел полиции ответит отказом, юрист намерен обращаться в вышестоящие инстанции. Тем временем ход расследования взяли на контроль в Генеральной прокуратуре РФ.