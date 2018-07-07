2018-07-07T13:22:44+03:00
Звезды

Запои и агрессивное поведение: Анджелина Джоли решила рассказать, как Брэд Питт избивал сына

Актриса сохранила доказательства того, что ее жизнь с мужем была адом
Ирина СУХАНОВА
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Джоли намерена предать огласке все нелицеприятные подробности их брака и показать свою жизнь с Питтом как кромешный адДжоли намерена предать огласке все нелицеприятные подробности их брака и показать свою жизнь с Питтом как кромешный адФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже полтора года. Голливудская пара никак не может поделить своих шестерых детей. Недавно в битве за опеку суд Лос-Анджелеса встал на сторону актера: Брэду разрешили чаше видеться с детьми, а Анджелине предписали не чинить препятствий их свиданиям с отцом. Более того, если актриса и дальше будет запрещать наследникам встречаться с Питтом, суд оставляет за собой право вовсе лишить Джоли опеки и передать детей экс-супругу.

Все это очень не нравится Анджелине, которая всегда мечтала получить единоличную опеку над детьми. Чтобы добиться этого, актриса готова пустить в ход тайное оружие - свои записи, которые она тайно делала во время совместной жизни с Питтом. И в них якобы есть все: его запои, агрессивное поведение и даже рукоприкладство.

Как стало известно голливудскому изданию Radaronline.com, свой тайный дневник Анджелина начала вести ещё во время добрых отношений с Брэдом. Теперь она намерена предать огласке все нелицеприятные подробности их брака и показать свою жизнь с Питтом как кромешный ад.

– Она сохранила яркий и подробный отчет об адской стороне Брэда, чтобы выиграть войну за опеку, - сообщил источник издания.

По словам окружения, о существовании такого дневника друзьям рассказала сама актриса.

– Она сказала, что в дневнике ярко описываются запои Брэда и следовавшие за ними вспышки агрессии. Учитывая, как пока все складывается, если Энджи хочет выиграть эту битву за опеку, у нее не будет выбора, кроме как опубликовать записи, - сообщил инсайдер.

Анджелина намерена окончательно похоронить доброе имя экс-супруга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелина намерена окончательно похоронить доброе имя экс-супругаФото: GLOBAL LOOK PRESS

В дневнике, в частности, сообщаются подробности ссоры в самолете 14 сентября 2016 года, после которой Анджелина забрала детей и немедленно подала на развод. Звездное семейство тогда возвращалось из Франции в США, и по пути на борту произошёл инцидент, подробности которого никогда не разглашались. Сообщалось лишь, что Брэд был сильно пьян, он поссорился со старшим сыном Мэддоксом и якобы ударил его. Что на самом деле происходило на борту самолета, знают лишь члены семьи, экипаж лайнера и полиция, вся информация засекречена. Прилетев в Лос-Анджелес, актриса отправила бумаги о расторжении брака в суд, а ФБР начало проверку по факту насилия над несовершеннолетними. Брэда, впрочем, оправдали, но осадочек остался. Актёр почти год не виделся с детьми, посещал психологов и врачей, бросил пить и по крупицам восстановил свою репутацию. И вот теперь Анджелина намерена окончательно похоронить его доброе имя.

– Энджи сказала, что дневник разрушит все надежды Питта на опеку. Она называет это своей козырной картой, - уверяет инсайдер.

Напомним, Анджелина Джоли вместе с шестью детьми еще в мае переехала в Лондон, где кипит работа над фильмом «Малифисента-2». Вслед за ними в Великобританию перебрался и Брэд Питт: после того, как суд разрешил ему чаше видеться с детьми, артист решил не упускать этого шанса. Тем временем, разгорается новый этап войны между бывшими супругами. Брэд Питт запретил своим детям сниматься в «Малифисенте-2» вместе с Джоли. Анджелина хотела привлечь к участию в фильме 12-летнюю дочь Шайло и 9-летнего сына Нокса. Но Брэд отказался подписывать разрешение на съемки. К слову, в первой части «Малифисенты», снятой в 2014 году, на экране вместе с Анджелиной появляется ее дочь Вивьен – она играет принцессу Аврору в детстве.

- Брэд отказался подписать согласие на съемки Шайло и Нокса, - рассказал знакомый артиста. – Он считает, что детей используют как пешек.

По словам источника из окружения, бывшие супруги совершенно не ладят и даже не разговаривают друг с другом.

- Они в очень плохих отношениях, - говорит инсайдер. – Их отношения едва ли можно назвать цивилизованными.

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