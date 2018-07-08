Рейтинг богачей от агентства Bloomberg: Цукерберг обошел Уоррена Баффета

СЕГОДНЯ 11:45 2018-07-08T11:58:13+03:00

Наиболее состоятельными оказались те, кто связан с IT-технологиями

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Американское агентство Bloomberg составило рейтинг богачей. В начале списка — руководитель интернет-компании Amazon Джефф Безос, который владеет состоянием в $142 млрд. За ним идет основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он сильно отстает от лидера. Его состояние Bloomberg оценил в $94,2 млрд.

В начале списка — руководитель интернет-компании Amazon Джефф БезосФото: GLOBAL LOOK PRESS

Третью строчку рейтинга миллиардеров занимает создатель популярной социальной сети Facebook Марк Цукербрег с состоянием в $81,6 млрд. За ним следует известный американский инвестор Уоррен Баффетт. Он ненамного беднее Цукерберга. Его состояние — $81,2 млрд.

По мнению Bloomberg, Баффет теряет свои позиции, потому что тратит много денег на благотворительность. Он вообще известен своей аскетичностью. Живет в далеко не фешенебельном районе, в доме, который купил еще в молодости, 60 лет назад. Ездит только на подержанных автомобилях, есть предпочитает гамбургеры, а пить колу.

Баффет теряет свои позиции, потому что тратит много денег на благотворительностьФото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейтинг богачей составляется на основании стоимости акций компании, которой владеет миллиардер. Всего в него вошли 500 миллиардеров.

В списке есть 24 россиянина. Например, владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($15,4 млрд, 76 место), собственник «Реновы» Виктор Вексельберг ($15,2 млрд, 78 место), основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов ($14,6 млрд, 80 место).