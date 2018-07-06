А в это время на Никольской Ленин: «Всю ночь пил с болельщиками. Лучше бы меня похоронили»

СЕГОДНЯ 18:25 2018-07-06T18:38:37+03:00

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Пятничным утром оказался в центре Москвы. В тот самый момент, когда дворники собирали бутылки, смятые пачки от сигарет, разбитые вувузелы, пластиковые стаканчики, фрагменты порванных футболок, вставные зубы... Здесь, на Никольской, ночью опять бесновалась толпа. И вдруг вижу - сидит на скамеечке Ленин. Владимир Ильич. Зонтик рядышком положил и храпит. Прохожим до него нет никакого дела. Дворникам тоже. Сотрудники полиции ко всему привыкшие. Туристы шли мимо, видимо, думая, что это обычный российский пенсионер. Интеллигентный только. В костюмчике.

А я включил журналиста и решил растормошить его. Поначалу революционер не реагировал, продолжая похрапывать в ритме «Интернационала». Но когда я ткнул его ребром ладони по ребрам, Ленин пришел в себя и сквозь щелки глаз уставился в мою сторону. Он был безобразно пьяным. Путая слова и дыша перегаром, Владимир Ильич сделал официальное заявление:

- Я больше пить не могу.

- Никто и не заставляет, - реагировал я. - У нас демократия.

- Да? - удивился вождь и снова провалился в сон.

Поначалу революционер не реагировал, продолжая похрапывать в ритме «Интернационала»Фото: Павел КЛОКОВ

Я по-родственному начал трепать его за пиджак, требуя разговора. Ленин очнулся и с чувством собственного достоинства икнул. Оказывается, в ночь на пятницу его оккупировали футбольные болельщики и заставили пить спирт. 65-летний Александр Карбышев (так на самом деле зовут артиста) отступать не привык и перепил проклятых капиталистов. Ночевал тут же - на скамеечке. И даже принял душ (в виде кратковременного дождя).

- И как вас только в полицию не забрали, - по-детски вопрошал я, пытаясь разговорить вождя.

- Ты дуру не гони! - отвечал тот. - У меня друг Жириновский. Один звонок - и любой мент отстанет.

- Так он же либер-демократ.

- Да какая разница, - стонал Ленин, мечтая поспать еще хотя бы часок.

В общем путем нечеловеческих усилий мне удалось выудить следующую информацию. Ленин в центре Москвы работает сейчас один. Всех остальных на время чемпионата от деятельности отстранили. Та же участь коснулась Сталиных. Футбольные болельщики - жуткие хулиганы. Но при этом добрые. Если бьют фонари, то исключительно любя, с душой. Некоторые бразильцы даже и не слышали, кто такой Ленин. А поляки ведут себя скромно и стесняются подойти. Российские женщины самые красивые. Хотя и колумбиечки ничего.

Путая слова и дыша перегаром, Владимир Ильич сделал официальное заявлениеФото: Павел КЛОКОВ

- Я вообще в советское время сидел, - разговорился Ленин. - За клеветнические измышления, порочащие советский государственный строй. Молодой был, неопытный. Был знаком со всеми антисоветчиками. А потом - парадокс - превратился в Ленина. Это еще когда в Ташкенте жил. Но там какой заработок? Копейки. Приехал в Москву и - и так и остался. Когда разрешали стоять возле мавзолея, за день выручал до ста тысяч рублей. Сейчас меньше.

Я заметил, что прохожие стреляют в нас глазами. Когда у Ленина лицо не на животе, его узнают. И все улыбаются. Называют Ильичом и только на ты. Сфотографироваться с вождем можно за 200 рублей. Я сказал, что это дорого. На что Ленин ответил:

- Дуру не гони! Это практически социализм. Вон с Путиным сфотаться стоит тысячу.

- А вы женаты?

- Что я, дурак?

- А надо ли похоронить настоящего Ленина?

- Нет. Пока он тут, у меня работа есть. Да и зачем? Египетские фараоны две тысячи лежат и ничего.

КСТАТИ

"Я не знаю, зачем и кому это нужно": Как меня отправили побираться и чем это кончилось

Евгения КОРОБКОВА

Начальница Анечка вызвала меня в кабинет и сказала нарочито радостным голосом. Женечка! Вы идете на Никольскую петь песни.

- Зачем? – спросила я.

- Потому что вы хорошо пишете, - ответила Анечка.

- Но я плохо пою. У меня нет ни слуха, ни голоса.

- Ничего, - махнула рукой Анечка. – Иностранные болельщики плохо понимают по-русски. (подробности)