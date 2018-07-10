2018-07-10T19:28:24+03:00
Звезды

Сына Марии Шукшиной не узнать: Макара Касаткина подкосила история с ДНК-тестом

Однако, с бывшей возлюбленной и ребенком он все равно общаться не хочет
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мария Шушкина готова признать малыша и помогать во всем.Мария Шушкина готова признать малыша и помогать во всем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

После того, как стали известны результаты ДНК- теста, которые показали, отец ребенка Фрейи Зильбер Макар Касаткин, Мария Шушкина заявила, что готова признать малыша и помогать молодой маме материально. А вот сам молодой отец комментировать ситуацию не стал. Также он не горит желанием встречаться с бывшей возлюбленной, не возникло у него желание и увидеть сына. Однако, журналисты смогли снять на видео Макара и были поражены как сильно он изменился за последние полгода. Касаткин набрал не один десяток килограммов и вообще не похож на стройного, высокого юноша, которым был еще зимой.

На своей страничке в соцсети Мария выложила скан документа подтверждающий факт отцовства. Фото: Instagram.com

На своей страничке в соцсети Мария выложила скан документа подтверждающий факт отцовства.Фото: Instagram.com

«Он просто даже не посмотрел на меня. У него глаза в пол, отходил к углам. Я не знаю, что с ним произошло. Я просто надеюсь, что с ним все хорошо», — поделилась своими переживаниями Фрейя.

И добавила, что не готова отдавать сына на воспитание в звездную семью. Поддержала девушку и сестра Марии Шукшиной. Ольга, как и в предыдущих программах, призналась, что за последние месяцы очень привязалась к малышу, и выразила надежду на то, что, когда сын Фрейи подрастет, то ему удастся сплотить некогда счастливую семью.

Макар за последнее время сильно изменился. Фото: www.youtube.com

Макар за последнее время сильно изменился.Фото: www.youtube.com

Напомним, ранее Зильбер утверждала, что осталась на улице, когда была беременна. Ее приютила близкая подруга, а сын Шукшиной даже не реагировал на ее просьбы забрать вещи, которые остались у него дома. У Фрейи также есть пятилетняя дочь, за которой сейчас присматривают ее родители. Первого ребенка девушка родила в 14 лет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Из футболистов в артисты: Музыканты и актеры, которые мечтали войти в состав нашей сборной
Большинству из них намного больше, чем Сергею Игнашевичу, которому через неделю стукнет 39, поэтому звездами спорта им не стать никогда. Большой футбол для них так и остался несбыточной мечтой, но страсть к нему они сохранили на всю жизнь
Новости 24
Умер один из основателей Benetton Карло Бенеттон
Отравленный в Эймсбери мужчина пришел в сознание
Хиллари и Билл Клинтон удивили пассажиров в аэропорту Вашингтона
Хорватский футболист Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины
Спасенные из пещеры в Таиланде дети не смогут посетить финал ЧМ-2018
Депутат Ярослав Нилов подтвердил озвученные главой Минтруда Максимом Топилиным данные о поддержке регионами пенсионной реформы
В ЮАР разбился пассажирский самолет
768 новых автобусов пополнят московские автопарки до конца этого года
На Украину не пустили британского журналиста Джона Уоррена
Посол ЧМ 2018, космонавт Олег Кононенко предлагает построить в Самаре рокет-парк
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в мошенничестве на 39 миллионов рублей
Украина предложила России сотрудничество в сфере ядерной энергетики
На Украине предложили запретить книги еще 12 российских издательств