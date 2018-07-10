Сына Марии Шукшиной не узнать: Макара Касаткина подкосила история с ДНК-тестом

СЕГОДНЯ 19:19 2018-07-10T19:28:24+03:00

Однако, с бывшей возлюбленной и ребенком он все равно общаться не хочет

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После того, как стали известны результаты ДНК- теста, которые показали, отец ребенка Фрейи Зильбер Макар Касаткин, Мария Шушкина заявила, что готова признать малыша и помогать молодой маме материально. А вот сам молодой отец комментировать ситуацию не стал. Также он не горит желанием встречаться с бывшей возлюбленной, не возникло у него желание и увидеть сына. Однако, журналисты смогли снять на видео Макара и были поражены как сильно он изменился за последние полгода. Касаткин набрал не один десяток килограммов и вообще не похож на стройного, высокого юноша, которым был еще зимой.

На своей страничке в соцсети Мария выложила скан документа подтверждающий факт отцовства.Фото: Instagram.com

«Он просто даже не посмотрел на меня. У него глаза в пол, отходил к углам. Я не знаю, что с ним произошло. Я просто надеюсь, что с ним все хорошо», — поделилась своими переживаниями Фрейя.

И добавила, что не готова отдавать сына на воспитание в звездную семью. Поддержала девушку и сестра Марии Шукшиной. Ольга, как и в предыдущих программах, призналась, что за последние месяцы очень привязалась к малышу, и выразила надежду на то, что, когда сын Фрейи подрастет, то ему удастся сплотить некогда счастливую семью.

Макар за последнее время сильно изменился.Фото: www.youtube.com

Напомним, ранее Зильбер утверждала, что осталась на улице, когда была беременна. Ее приютила близкая подруга, а сын Шукшиной даже не реагировал на ее просьбы забрать вещи, которые остались у него дома. У Фрейи также есть пятилетняя дочь, за которой сейчас присматривают ее родители. Первого ребенка девушка родила в 14 лет.