Lada Vesta - самая популярная легковушка в России

СЕГОДНЯ 01:12 2018-07-10T10:54:27+03:00

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Это не реклама и совсем не торжество, это констатация факта. По итогам минувшего месяца Lada Vesta, разойдясь «тиражом» в 9843 экземпляра, стала самой популярной новой легковушкой в России.

На втором месте в списке самых популярных автомобилей в июне оказалась Lada Granta с результатом в 9182 единицы. И лишь на третью строчку наши машины отодвинули Kia Rio, модель, которая уже было прочно захватила лидерство на авторынке, но все же уступила.

На четвертой позиции расположился Hyundai Solaris, замыкает первую пятерку Hyundai Creta, такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса.

К каким выводам это подталкивает? Во-первых, наши снова победили, то есть иномарки из-за их цен опять оказались не столь интересными для соотечественников. Во-вторых, «Веста», что называется, зашла, значит, рано пока хоронить наш автопром. В-третьих, футбол чудовищно популярен у жителей нашей страны, и начавшийся чемпионат мира заметно сократил темпы роста продаж машин в автосалонах, цифры свидетельствуют. Посмотрим, что будет после большого футбола.

КСТАТИ

Для роста цен есть причина?

С 1 июля 2018 года в России отменены льготы на импорт компонентов для промсборки автомобилей в соответствии с обязательствами членства нашей страны в ВТО. Это значит, что производить машины в России стало ничуть не выгоднее, чем делать их где-нибудь в Индии или Китае, где громадное количество автозаводов, а потом ввозить сюда к нам. Но…

Минпромторг подготовил проект обновленных правил предоставления госсубсидий автопроизводителям. Автоконцернам обещано возмещение затрат, дополнительные субсидии будут выплачиваться ежемесячно, гарантией получения компенсаций является выполнение обязательств по промсборке. Но если условия будут нарушены, субсидия возвращается в федеральный бюджет в полном объеме.

Нравится вам это или нет, но любая форма господдержки автопрома - это неплохо. Потому что это и создание рабочих мест, и производство бюджетных машин, и развитие тех модельных линеек, которые интересны именно в нашей стране. А если хорошо заживем, так и импортное купим.