2018-07-12T19:13:03+03:00
Доброволец

Всемирный фонд дикой природы призывает вернуть долг планете

Всех жителей Земли приглашают поучаствовать в ЭКО-марафоне
Юлия Вознесенская
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День экодолга проводится каждый год, чтобы напомнить человечеству о том, что ресурсы земли - не бесконечны Фото: группа "WWF России - Всемирный фонд дикой природы" ВКонтактеДень экодолга проводится каждый год, чтобы напомнить человечеству о том, что ресурсы земли - не бесконечны Фото: группа "WWF России - Всемирный фонд дикой природы" ВКонтакте
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1 августа 2018 года наступит День экологического долга. Каждый год эта дата обозначает момент, к которому население планеты потребит больше ресурсов, чем Земля будет способна восполнить за год.

По данным Всемирного фонда дикой природы, за сутки мы теряем не менее 20 000 гектаров леса, выбрасываем до 4,8 миллиона тонн мусора, теряем от 5 до 150 видов флоры и фауны, вылавливаем 225 000 тонн рыбы и морепродуктов и так далее. С каждым годом День Экодолга наступает все быстрее: в 1970 он наступил 23 декабря, в 2000 - 4 октября, в 2017 - 2 августа. В этом году "день икс" сдвинулся еще на сутки.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает граждан принять участие в эко-марафоне, чтобы приобрести новые привычки, которые помогут сохранить нашу планету. Участники марафона будут ежедневно в течение недели получать письма с заданиями от экспертов фонда. Целью марафона является выработка новых правил эко-жизни. WWF расскажет, как правильно составлять список продуктов, как сократить выбросы отходов, как уменьшить потребление электроэнергии, как выбирать бумажную продукцию и рыбу. Кампания пройдёт под лозунгом "Верни день планете!", так как с прошлого года день экодолга стал ближе ещё на сутки.

Акцию Всемирный фонд дикой природы проводит, чтобы как можно больше жителей планеты узнали об экологичном образе жизни Фото: группа "WWF России - Всемирный фонд дикой природы" ВКонтакте

Акцию Всемирный фонд дикой природы проводит, чтобы как можно больше жителей планеты узнали об экологичном образе жизни Фото: группа "WWF России - Всемирный фонд дикой природы" ВКонтакте

На сайте акции все желающие могут пройти тест и узнать, какой урон они наносят Земле, а также стать участниками эко-марафона.

"Чтобы вернуть планете всего 1 день, нам необходимо изменить свою жизнь на целый год," - утверждают в WWF.

Экологи подсчитали, что для восполнения базовых потребностей, человечеству требуется уже 1,7 планеты Земля, и чтобы спрос на биоресурсы не превышал предложение, людям нужно вести более экологичный образ жизни.

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