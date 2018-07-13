Этим маленьким тостом, но с большим чувством...

СЕГОДНЯ 02:15 2018-07-13T02:15:26+03:00

Ну все, теперь я знаю секрет идеального детского завтрака и вам сейчас расскажу

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Боюсь, диетологи меня не поддержат, но диеты диетами, а счастливый блеск в глазах потомства - это, знаете, дорогого стоит.

Начнем с общеизвестного факта, французские тосты (у нас их иногда называют гренками, но это, пожалуй, не совсем верно) любят все. И все знают, как их готовить: делаем смесь молока и яиц, макаем туда кусочки хлеба, потом обжариваем его на сливочном масле. Если хочется совсем уж себя побаловать, с тяжелым вздохом (ну все, это в последний раз, с понедельника на диету!) посыпаем тосты сахаром. А наиболее отчаянные едоки украшают взбитыми сливками.

Дети такие тосты обожают и - что немаловажно - часто норовят принять участие в готовке. Ну или хотя бы посмотреть, как это все происходит.

Сейчас мы устроим для них развлечение поинтереснее. Пусть стоят рядом и учатся.

Первым делом на арене нашего кулинарного цирка появляется мороженое. Публика замирает, не веря своему счастью. Можно, конечно, подождать, пока мороженое само растает, но только не при детях - им ждать некогда. На 30 секунд в микроволновку - получаем нечто такой же консистенции, как молоко с яйцом, но гораздо вкуснее. Макаем хлеб (в зале оживление), даем пропитаться, обжариваем на сливочном масле, выкладываем на тарелку. Даем слегка остыть. Это важно, потому что сейчас будет завершающий аккорд: сверху на каждый тост мы положим по маленькому кусочку мороженого, оно не должно слишком быстро растаять.

Лица детей в этот момент нужно фотографировать и выкладывать в соцсетях с подписью: «Счастье - это так просто».

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