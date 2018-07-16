2018-07-16T20:34:12+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Финал ЧМ-2018 нанес удар по видеоповторам

С помощью VAR было принято ключевое решение в игре Франции и Хорватии, которое, возможно, изменило ход всего матча
Сергей КИРИЛЛОВАндрей ВДОВИН
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С помощью повторов было принято ключевое решение в этом матче - назначен пенальти в хорватские воротаС помощью повторов было принято ключевое решение в этом матче - назначен пенальти в хорватские воротаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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После финального матча чемпионата мира Франция - Хорватия неожиданной критики подверглась система видеопомощников судьям (VAR). С помощью повторов было принято ключевое решение в этом матче - назначен пенальти в хорватские ворота. Счет после него стал 2:1 в пользу сборной Франции, и будущие чемпионы мира уже не упустили свеого преимущества.

Но был ли там пенальти? Видеоповтор показал: касание мяча руки хорватского игрока было. Но назначать ли за это 11-метровый удар? С другой стороны как не назначить, если факт формально подтвержден кадрами на экранах? И теперь весь мир расколот на два лагеря: первые доказывают, что судья правильно указал на точку, другие - что нет. И как раз вторые все более многочисленны.

Вот что заявил Жозе Моруинью после финала:

- Лучшая команда проиграла, и, по моему мнению, это произошло из-за ошибки в концепции использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Там не было пенальти. Судья обязан прибегать к использованию этой системы в крайних случаях. Этот таковым не являлся.

А вот что пишет французское издание L’Equipe: «Один факт остаётся незыблемым: система VAR продолжает помогать синим. Почему рефери не стал использовать видеоповтор на 24-й минуте, когда Погба сфолил на Манджукиче? Возможно, потому, что хорваты не стали сразу спорить, в то время как французская команда бросилась к арбитру за выяснениями после руки Перишича на 35-й минуте. Судейская бригада потратила три минуты на выяснения, но зато после этого у команды появился один гол в запасе».

А издание AS язвительно замечает: «Франция выиграла чемпионат VAR».

На стороне Хорватии даже экс-президент ФИФА Зепп Блаттер. «В конце небо плакало о Хорватии и о решении VAR», – написал он на своей странице в Twitter.

Итак что финал ЧМ-2018 показал: разрешив видеповторы, ФИФА не избавилась о спорах о судействе. Зато теперь в каждом эпизоде игроки будут требовать от судей просмотра видео - ведь почти в каждом моменте можно найти какое-нибудь формальное нарушение правил.

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