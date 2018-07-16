Забудьте про Месси и Роналду: королями мирового футбола станут французы во главе с 19-летним Мбаппе

СЕГОДНЯ 10:35 2018-07-16T10:47:58+03:00

Рассуждаем, почему в следующие годы мировым грандом будет Франция и кто же этот молодой игрок-феномен из Парижа, повторивший рекорд Пеле

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Сборная Франции - новый чемпион мира по футболу. Еще месяц назад казалось, что Германия снова победит. Год назад немцы приехали вторым составом на Кубок Конфедераций и одержали победу. Но спустя год покинули ЧМ после группового этапа. На троне лучшей команды мира Германию сменила Франция. Как так-то? Все просто. В мировом футболе произошла смена власти.

Сборная Франции - новый чемпион мира по футболуФото: REUTERS

У команды большой запас прочности

Французская команда на этом турнире прослыла скучной командой, которая способна выигрывать у любого соперника. После победы в финале об этом говорил и лично главный тренер команды Дидье Дешам. Он отметил, что многие топ-команды, которые приехали на турнир в качестве фаворита, быстро уехали домой. Те, кто во время матчей долго владел мячом, не побеждали. Так было в финале Франция - Хорватия. Так было, кстати, и в ставшем легендарном матче Испания - Россия. Испанцы долгие годы властвовали в мировом футболе за счет своей убойной фишки - долгое владение мячом и эффективные атаки. Французы же могут спокойно отдать мяч сопернику, а потом парой атак решить исход поединка в свою пользу. Такая вот революция в футболе.

У Франции есть Килиан Мбаппе, а это - новый Месси!

Забудьте про Месси и Роналду. Им уже скоро на пенсию. 19-летний Килиан Мбаппе из клуба "Пари Сен-Жермен" в ближайшее десятилетие захватит власть в мировом футболе. В финале этого чемпионата мира он забил четвертый гол. В 19 лет такое удавалось в последний раз 60 лет назад великому бразильскому нападающему Пеле. Мбаппе последние пару сезонов уже "на карандаше" у многих специалистов благодаря своим подвигам в европейском клубном футболе на уровне Лиги Чемпионов. На чемпионате мира 2018 года он получил приз лучшему молодому футболисту турнира. Но, скорее всего, это его первый приз из множества следующих. И именно Мбаппе придет на смену тандему Криштиану Роналду - Лионель Месси.

Тренер Дешам последовательно вел команду к победе

Шесть лет руководит сборной Франции Дидье Дешам и стабильность в тренерском штабе для команды - один из залогов успеха. Дешам последовательно вел к победе на чемпионате мира свою команду. В 2014 году он проиграл Германии, будущему чемпиону мира, в четвертьфинале турнира. Спустя два года в финале Евро-2016 сильнее Франции тоже был только чемпион - они проиграли на домашнем чемпионате Европы решающий матч Португалии со счетом 0:1. Ну а теперь в "Лужниках" команда Дидье Дешама победила 4:2 хорватскую команду и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Дешам был тренером в итальянском "Ювентусе", французском "Марселе" и сборной Франции. И всегда приводил к победам свои команды. Успех с национальной сборной - вершина его работы.

Дешам последовательно вел к победе на чемпионате мира свою командуФото: REUTERS

На подходе у французов - новое поколение молодых звезд

После победы сборной Франции у лучшего игрока финала Антуана Гризманна спросили: "У вас странная сборная. Ведь сейчас трудно представить эту команду, если бы не переезд во Францию всех ваших родителей!". Гризманн утвердительно покачал головой. Еще перед началом финала бывший тренер сборной Хорватии в шутку написал у себя в соцсетях, что не может понять, с какой командой будут играть балканцы - из 23 игроков в заявке французов 19 имеют корни из других стран.

Лучший игрок финала Антуан ГризманнФото: REUTERS

Футбол во Франции для многих детей мигрантов - способ пробиться наверх. Одна из главных звезд чемпионов Нголо Канте шесть лет назад, когда Дешам только стал тренером сборной, играл в третьей лиге чемпионата Франции и смог за такой короткий срок выбиться в чемпионы мира. Но, кажется, править мировым футболом французы будут еще долго. В 2015 году они выиграли юношеский чемпионат Европы, в 2016 году - молодежный чемпионат Европы. И новое поколение звездных французов уже на подходе к основму составу главной команды страны.