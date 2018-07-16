2018-07-16T18:00:04+03:00
Телевизор

Хоп-хэй, юбилей!

Зрителей ждет новый документальный фильм, приуроченный к 50-летию Леонида Агутина
Глеб ГУБАРЕВ
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О юбиляре расскажет его добрый приятель Сергей Шнуров. Фото: 1tv.ruО юбиляре расскажет его добрый приятель Сергей Шнуров. Фото: 1tv.ru
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Многие из поклонников Агутина, которому 16 июля стукнуло 50, уверены, что он буквально родился таким, каким его полюбила страна двадцать с лишним лет назад - с длиннющими волосами, с гитарой, в белых штанах и цветастой рубахе. И наверняка сразу затянул свою знаменитую «Хоп хэй, ла ла лэй». Но на самом деле образ, ставший фирменным, Агутин искал довольно долго, примеряя, правда, без особого успеха, более традиционные для поп-музыки варианты. Вообще это было довольно смелым шагом - в середине лихих 90-х попытаться очаровать суровую российскую публику латиноамериканскими мотивами. Но Агутин рискнул и выиграл, став одним из самых самобытных и любимых артистов страны. Хотя мама Леонида долго пыталась отговорить его от музыкальной карьеры - ей хорошо было известно, насколько это сложное и неблагодарное занятие, благо отец Агутина пел в ансамбле «Голубые гитары», а позже работал администратором во многих популярных группах.

Авторы фильма «Океан любви» встретились с родителями «босоногого мальчика» и узнали , что они думают о грандиозных достижениях сына. Также о юбиляре расскажут его жена Анжелика Варум, дочери Полина и Лиза, друзья и коллеги Владимир Пресняков, Сергей Шнуров, Валерий Сюткин, Александр Градский, Пелагея и многие другие.

Первый канал, «Леонид Агутин. Океан любви», 21 июля, 10:15

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