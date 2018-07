На Туринской плащанице отпечаталось нечто невероятное

СЕГОДНЯ 12:10 2018-07-17T13:22:13+03:00

Итальянские и британские криминалисты подвели итог многолетних исследований, а именно судебно-медицинскую экспертизе пятен крови, отпечатавшихся на Туринской плащанице. Ведомые Луиджи Гарлашелли (Luigi Garlaschelli) из Павийского Университета (University of Pavia in Italy) и Маттео Боррини (Matteo Borrini) из Ливерпульского университета Джона Мурса (Liverpool John Moores University in the United Kingdom), они установили, как должна была вытекать кровь из тела, снятого с креста, чтобы на ткани, в которую его потом завернули, появились именно такие следы, которые там имеются.

Туринская плащаница: на ткани отпечаталось тело со следами истязаний и крови.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Подобные экспертизы — обычное дело для полицейских расследований, - заверили ученые.

Туринская плащаница это льняное полотно длиной 437 и шириной 111 сантиметров. Оно хранится в итальянском городе Турине в соборе Иоанна Крестителя. На полотне два негативных опечатка человеческого тела со следами увечий - спереди и сзади.

Одни считают, что именно в это полотно был обернут снятый с креста Спаситель, чье тело и отпечаталось на ткани сверхъестественным способом.

Скептики сомневаются. И подозревают, что плащаница все-таки поддельная. То есть, изображение на ней, если и не нарисовано, то каким-то образом получено искусственно. Обе стороны ожесточенно спорят уже многие годы. С переменным успехом.

На теле, отпечатавшимся на ткани, заметны многочисленные раны. В том числе — следы от проколов, которые оставлены на руках и ногах острыми предметами сечением порядка 8 квадратных сантиметров. На груди - под сердцем - прорезь в виде узкого овала размером 44 на 11 миллиметров. Словно бы от широкого лезвия копья.

Кровь из раны от удара копья образовала на плащанице пятно, а должны были отпечататься струйки.

Эти и другие следы как раз и привлекли внимание судмедэкспертов.

Они экспериментировали и с манекенам и с живыми людьми, использовали и синтетическую кровь и настоящую. В итоге выяснилось: следы на плащанице не соответствовали тем, которые оставляла реальная кровь, стекающая с тела под действием силы земного притяжения.

Ученые моделируют истечение крови из раны на руке.

Иными словами, если бы в ткань обернули человека, снятого с креста, то следы крови на ней были бы другими. Те, которые имеются, не могло оставить тело, положенное в гроб горизонтально. Не могло и висящее на кресте. По мнению исследователей, следы от подтеков крови на предплечьях могли бы появиться, если бы человек стоял с вертикально поднятыми руками.

Положение рук меняли.

Механизм появления некоторых других пятен Гарлашелли и Боррини вообще не смогли объяснить с физической точки зрения.

Туринская плащаница.

Вывод исследователей, приведенный ими 10 июля 2018 года в журнале Journal of Forensic Sciences: следы на Туринской плащанице не похожи на настоящие. Стало быть, она, скорее всего, поддельная.

С другой стороны, ровно год назад появились прямо противоположные и весьма убедительные научные свидетельства. Свидетельства того, что Туринской плащаница скорее всего подлинная.

Рассматривая ее в электронный микроскоп, итальянские исследователи (Elvio Carlino, Liberato De Caro, Cinzia Giannini) из Института кристаллографии в Бари (Institute of Crystallography in Bari, Italy), ведомые профессором Джулио Фанти (Giulio Fanti) из Университета Падуи (University of Padua), обнаружили на ткани частицы настоящей человеческой крови. А в них - ферритин — биологическое вещество на основе железа и креатинин — аминокислотный комплекс, который поступает в кровь из мышц. Эти вещества насыщают кровь, когда человека жестоко пытают и не дают пить. Значит на плащанице отнюдь не краска, как уверяют скептики, а кровь — кровь мученика. Вероятнее всего — Иисуса Христа.

Что же получается? Кровь на плащанице настоящая, а вытекала как-то неправильно? Не по закону всемирного тяготения? Ученые в недоумении.

