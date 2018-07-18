2018-07-18T01:32:31+03:00
Общество

Андрей Макаревич: Да надоела мне ваша политика, ребята! Так и напиши

Лидер «Машины времени» со своим квинтетом Yo5 выпустил дебютный альбом и пообещал уже в июле прийти в гости на Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Этот альбом Макаревич и его компания дарят нам бесплатно. Фото: Маргарита ШолЭтот альбом Макаревич и его компания дарят нам бесплатно. Фото: Маргарита Шол
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В среду, 18 июля, квинтет Андрея Макаревича Yo5 выпускает свой дебютный альбом! Yo5 (именно так пластинка и называется). Напомним - квинтет (а ему уже три года) состоит из Андрея Макаревича (гитара, вокал), Евгения Борца (клавишные), Сергея Хутаса (бас), Давида Ткебучава (барабаны) и Тимура Некрасова (духовые).

Весь прикол (в хорошем смысле!) в том, что эта «макаревичевская» группа играет песни из репертуара "Машины Времени" и сольных дисков самого Андрея Вадимовича... в джазовых обработках.

Короче, когда я обо всем об этом узнал - сразу же позвонил лидеру «Машины времени»...

(Да! Забыл сказать: в пластинку, записанную - всего за день! - на тон-студии "Мосфильм" со звукорежиссером Андреем Левиным вошли 9 песен: "Эпоха большой нелюбви", "Я рисую тебя", "Она идет по жизни, смеясь", "Паузы", "Старый корабль" , "Перекресток", "Картонные крылья любви", "Однажды мир прогнется под нас" и "Пора в обратный путь". Мастеринг альбома для винила делается сейчас на Abbey Road. Пластинка Yo5 выйдет ограниченным тиражом - всего 500 штук, а будет ли CD-тираж - пока неизвестно. Зато уж в Интернете...)

И - самое-самое главное: этот альбом Макаревич и его компания дарят нам бесплатно! Его можно скачать или прослушать на Яндекс.Музыке, Вконтакте, Youtube и других ресурсах.

Итак - мой звонок Андрею...

Андрей Макаревич и Yo5 - Она идет по жизни смеясь

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- ...Алло, Андрей! Привет! Я вот послушал песню из вашего нового альбома. Попросил Антона Чернина (пресс-секретарь «Машины времени») прислать самую заводную. Ну, вот... «Она идет по жизни, смеясь». А ночью плачет.

- Она не самая заводная с альбома. Я не знаю, почему Антон ее выбрал. Она просто старая очень и любимая народом. Но вообще, Саш, я не цирковой артист, я не должен всех веселить в каждой песне.

- А почему Макаревич выпускает свой альбом именно с квинтетом?

- Потому что этот квинтет существует уже три года.

Лидер «Машины времени» со своим квинтетом Yo5 выпустил дебютный альбом

Лидер «Машины времени» со своим квинтетом Yo5 выпустил дебютный альбом

- А я знаю...

- Мы играем ту музыку, которая нам нравится. Обкатали эту программу уже по всему миру. И поняли, что она заслуживает такого, чтобы ее записать.

- Почему только девять песен, а не весь репертуар?

- А почему не семь? А почему не двадцать две? Это можно к любой цифре задать такой вопрос. Потому что продолжительность альбома должна быть около 45 минут. Вот так получилось.

- А почему вы его бесплатно раздаете?

- По нескольким причинам. Во-первых, все эти продажи на iTunes – все равно слезы. Во-вторых, мы надеемся, что люди, которые хорошо относятся к нам и к нашей музыке, они нам компенсируют то, что мы потратили на запись. Это не очень большие деньги. А если что-то вдруг придет сверх этого, то мы каждую копейку отдадим в фонд «Созидание». И после этого отчитаемся о результате.

- Это фонд, который помогает детям с тяжелейшими заболеваниями...

- Это адресная помощь детям с тяжелыми болезнями. Я с этим фондом давно работаю.

- Сколько лет?

- Несколько лет. Но - часто.

Квинтет существует уже три года. Фото: Максим Полубояринов

Квинтет существует уже три года. Фото: Максим Полубояринов

КСТАТИ

Антон Чернин от имени Андрея Макаревича прислал нам и такое вот сообщение: «Если у кого-то возникнет желание помочь нам возместить расходы на запись - добро пожаловать на страницу проекта на planeta.ru. Каждая копейка, полученная сверх потраченного, будет передана в фонд «СОЗИДАНИЕ» (адресная помощь детям с тяжёлыми заболеваниями.) Надеемся, вы нам верите. Мы вам верим».

- Почему вы записывались на студии «Мосфильм»?

- Мы там ни разу не пробовали писаться. Мы там с «Машиной» писались много лет назад. Еще когда делался фильм «Душа» и «Начни сначала». Но это была совсем другая студия, она располагалась в другом месте. А про эту студию я слышал много хорошего. Мне было интересно. Нам очень важен рояль, он один из основных инструментов. А там несколько прекрасных роялей стоит на выбор. Очень хорошие условия.

- Это какой-то старый рояль?

- Нет, это современные рояли концертные Steinway, но очень хорошие.

- Андрей, вот я же работаю в отделе политики. Почему у вас в новом альбоме совсем нет политики?

- Да надоела мне ваша политика, ребята! Так и напиши.

- Ну, ладно... А я думал, что вы испугались журналистов. Потому что как Макар что-нибудь такое, извиняюсь, выдаст, «сморозит», - так мы и начинаем цепляться. Я не имею в виду себя. Я, наоборот, вас защищал всегда.

- Я понимаю.

- У меня сегодня прямо одни «почему»... Вот и еще! Почему бы вам в ближайшее время не приехать на Радио "Комсомольская правда" и не записаться с нами? Посидим, поговорим. Попоем...

- С удовольствием приму приглашение.

- Когда вас ждать?

- Давай попробуем сделать это или в последнюю неделю июля, или уже в конце августа. Созвонимся и решим...

- Отлично!

Уже созваниваемся. Решаем... О том, когда мы запишем эту программу и когда она выйдет в эфир, мы обязательно расскажем посетителям kp.ru и слушателям Радио «Комсомольская правда».

А пока сообщаем, что ближайший концерт Yo5 пройдет в пятницу, 27 июля, в 20:00 мск на площадке под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде».

А песню "Она идет по жизни, смеясь" из альбома Yo5 вы прямо сейчас можете услышать на сайте "Комсомольской правды".

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