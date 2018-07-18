Андрей Брежнев: За обличительную книгу про деда мне предлагали бешеные деньги

СЕГОДНЯ 01:07 2018-07-17T16:20:43+03:00

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Андрей Брежнев умер в 57 лет в Крыму. Здесь он обосновался в начале 2000‑х. Купил квартиру в Севастополе и небольшой домик в поселке между Ялтой и Алуштой. Зимой жил в Москве, а летом приезжал к морю.

Младший в семье

Он родился в семье сына генсека Юрия Брежнева, который в отличие от своей родной сестры Галины, женщины яркой и довольно скандальной, вел скромную жизнь.

- Андрей воспитывался в строгости. Хорошо учился, получил прекрасное образование. Он всегда гордился своим дедом и мечтал стать достойным его преемником, - сказала «КП» Наталья Милаева, приемная дочь Галины Брежневой. - Андрею Брежневу еще не было 30 лет, когда умер дедушка, к власти пришел Горбачев. Всем нам пришлось туго. Нас прижимали, выгоняли с работы. Я с братом была вынуждена бежать в Америку. Там мы читали русскую прессу и знали, что Андрей Брежнев пытается что-то делать в память о дедушке Леониде Ильиче.

- Андрей очень любил свою тетку - Галю Брежневу, - рассказывает хорошая знакомая Андрея Брежнева, ресторатор Виктория Лазич. - Говорил про нее, мол, она самая веселая в семье. Но потом, когда она стала выпивать, конечно, критически относился к ее образу жизни. Осуждал ее дочь Вику, отдавшую мать в психиатрическую больницу. Перестал поддерживать с ней общение. Общественная и политическая работа его не особо кормила. Он трудился в разных организациях, в том числе в компании, занимавшейся строительством автодорог. Тетя Галина Брежнева подложила ему свинью - знаменитая съемка Би-би-си, когда дочь Брежнева пьяная танцует на столе, конечно же, стала помехой и его карьере...

Сказал американцам: «Я не Павлик Морозов»

- Не скрою, я мечтал о политической карьере, чтобы быть достойным внуком своего деда. Но второго Брежнева никому не было нужно, - признавался корреспонденту «КП» сам Андрей Юрьевич. Мы общались с ним в московском ресторане несколько лет назад. - Хотя... во времена перестройки я был очень нужен американцам. Они предлагали мне написать книгу про деда, предлагали бешеные деньги. Как я понял, меня хотели сделать их «рупором», «инструментом», отречься от деда и намекнули, что тогда у меня все пойдет в гору. У нас была встреча. Но я им сказал: «Я не Павлик Морозов». «Кто это?» - спросил меня человек с акцентом. Я ответил: «Читайте русскую литературу...»

- Действительно, он мог стать миллионером, если бы тогда, накануне развала СССР, согласился на предложение о книге, - объясняет тот случай Лазич. - Андрей Брежнев, который очень похож на своего деда, был для Запада идеальной кандидатурой. «Внук Брежнева признает ошибки деда и считает правильным идти новым капиталистическим курсом!» Ему даже технологию объяснили. За него напишут книгу о Леониде Ильиче в «нужном» ключе. Как он мне говорил, ставились конкретные задачи, что в книге должно быть отражено. В частности, критика военных решений по вхождению в Афганистан, по событиям в Чехословакии. Планировалось, что книгу издадут под его именем на разных языках по всему миру. Создадут «Фонд Брежнева», и на него пойдут миллионные гонорары от изданных мемуаров о Леониде Ильиче. Эти люди были уверены, что Андрей согласится. Скажем, Светлана Аллилуева написала мемуары об отце за границей, которые ее потом всю жизнь кормили... Но Андрей сказал категоричное нет.

Неважно себя чувствовал

Андрей Брежнев умер от обширного инфаркта.

- Последнее время он выглядел неважно. Располнел, какие-то сбои в организме были, - вспоминает Виктория Лазич. - Мне казалось, у него диабет. Лишний вес и для сердца чреват... Он все отмахивался, мол, успею еще здоровьем заняться. Он связывал с Крымом нереализованные политические надежды. А Крым он обожал с детства, там любили отдыхать еще с дедом, бабушкой. Там построил себе дом. Никто не думал, что он покинет этот мир так рано.

Андрей Брежнев с бабушкой и дедушкой. Начало 70-х годов.Фото: Личный архив

ДОСЛОВНО

«Лучше одному, без жены»

Последний раз я говорила с Андреем Брежневым по телефону три месяца назад, когда писала про семейный спор по поводу похорон Виктории Филипповой, внучки Брежнева. (См. «Любимую внучку Брежнева три месяца не могут похоронить» на сайте kp.ru. Этот вопрос, кстати, не решен до сих пор.)

- Вы вообще общаетесь с вашим родным братом Леонидом?

- Нет. У него своя жизнь, у меня своя. Так уж вышло, что последнее время не видимся. Пока были живы родители, они были для нас как скрепы, потом они, к сожалению, умерли.

- У вас сколько детей?

- Два сына, Леонид и Дмитрий. Взрослые, самостоятельные ребята. Сами себя обеспечивают. В декабре прошлого года Леонид осчастливил меня: со своей женой Дарьей Брежневой подарил двойняшек Александра и Надежду. Теперь я дед! (Смеется.) Да, конечно, видел внуков, рад. Буду с ними нянчиться.

- Вы не женаты?

- Нет. Давно развелся, и мне лучше одному. Я одиночка.

- Почему развелись с первой женой? Влюбились в другую?

- Нет. Никого никогда не предавал (жена, мать его двоих сыновей, ушла от него к другому, известному бизнесмену, миллиардеру Александру Мамуту. Она умерла от воспаления легких в 2002 году. - Ред.).

- Ваш брат женился аж четыре раза. Все его жены носят его фамилию?

- Да, они Брежневы. Почему-то все наши жены оставляют после развода нашу фамилию. Мне это не по душе.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Судился из-за изображения генсека

Несколько лет назад Андрей Брежнев обратился с судебными претензиями к новосибирским бизнесменам, выставившим на торговом заведении плакат с портретом Брежнева рядом с рекламируемой ручкой «Паркер». В качестве подписи - известная фраза вождя «Экономика должна быть экономной». Внук генсека отметил, что никакой финансовой выгоды он не преследует, и потому сумму иска указал 99 рублей. Главным его требованием было снять рекламу с изображением деда. И ее в итоге сняли.

СПРАВКА «КП»

Андрей БРЕЖНЕВ родился в 1961 году в Москве, окончил МГИМО. Мечтал о политической карьере. Пытался стать губернатором Свердловской и Тульской областей. Претендовал на должность вице-мэра Москвы. Около 10 лет был членом КПРФ. С 2016 года состоял в партии «Родина». Дважды был женат: первая супруга, Надежда Лямина, родила ему двоих сыновей, оба учились в Англии. Старший, Леонид, вернулся в Россию. Со второй женой Еленой Андрей Юрьевич жил отдельно.

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