19 Июль 15:05 2018-07-19T17:48:04+03:00

Горькая правда или сладкая ложь. Как правильно выстраивать отношения с ребенком?

Разбираемся в этом непростом и крайне деликатном вопросе с психологом Ариной Липкиной

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Главные темы:

- Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионных изменениях.

- Горькая правда или сладкая ложь. Как правильно выстраивать отношения с ребенком?

- Не опасно ли отдавать ребенка в лагерь?

- Слепой путешественник едет через всю Россию, имея в кармане 30 тысяч рублей.