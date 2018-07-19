Горькая правда или сладкая ложь. Как правильно выстраивать отношения с ребенком?
Разбираемся в этом непростом и крайне деликатном вопросе с психологом Ариной Липкиной
Горькая правда или сладкая ложь. Как правильно выстраивать отношения с ребенком?
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Главные темы:
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионных изменениях.
- Горькая правда или сладкая ложь. Как правильно выстраивать отношения с ребенком?
- Не опасно ли отдавать ребенка в лагерь?
- Слепой путешественник едет через всю Россию, имея в кармане 30 тысяч рублей.
Горькая правда или сладкая ложь. Как правильно выстраивать отношения с ребенком?
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