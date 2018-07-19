Саранск не заметил окончания ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 02:11 2018-07-19T02:11:47+03:00

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Чемпионат России по футболу подкрался незаметно. Через три дня после финального матча ЧМ-2018 в стране возобновили внутреннее первенство, пока, правда, только в первой лиге - ФНЛ.

«Мордовия» приняла эстафету от ЧМ

Саранск был самым необычным городом в списке тех, что принимали ЧМ-2018. Но, судя по всему, стадион там построили не зря. На первый же матч «Мордовии» в ФНЛ собрались 26,5 тысячи болельщиков, и это потрясающий результат для второго по силе нашего дивизиона, где обычно собирается раза в три меньше зрителей. Директор «Мордовии» Николай Левин признался, что для самой команды это стало приятной неожиданностью. Видимо, дело в том, что жители Саранска, не попавшие на матчи ЧМ-2018, решили посмотреть на поле, по которому бегал сам Криштиану Роналду. И в клубе дали понять, что если будут собирать на стадионе по 10 - 15 тысяч зрителей, то будут очень довольны посещаемостью.

А все остальные ждут, как болельщики будут ходить на другие современные арены, построенные к ЧМ-2018, на которых играют команды ФНЛ. Их в лиге всего пять - кроме Саранска, они расположены в Сочи, Нижним Новгороде, Калининграде и Волгограде. Некоторые из них будут переименованы: например, «Волгоград Арене» вернут название «Победа». Так решили болельщики. Кстати, третье место в их голосовании занял вариант «Парк им. Акинфеева».

Первый протест

Но какой российский футбол без скандалов?! Первый из них грянул в Хабаровске. Результат одного из первых матчей ФНЛ может быть опротестован. «СКА-Хабаровск» крупно обыграл «Армавир» - 3:0, но дальневосточной команде грозит техническое поражение. В ее составе принял участие футболист Ираклий Квеквескири, а в конце прошлого сезона он выступал в «Арарате» и получил красную карточку, стало быть, должен пропустить следующий матч. В Хабаровске в ответ сделали круглые глаза: их никто об этом не предупреждал. Разбираться во всем этом будет Контрольно-дисциплинарный комитет. Вот уж у кого работы всегда навалом.

Премьер-лига договорилась с ТВ

Тем временем российская Премьер-лига заключила новый четырехлетний контракт на показ матчей с «Матч ТВ». Его условия не разглашаются, но переговоры шли очень непросто, не зря соглашение подписано буквально в последний момент - первый тур в Премьер-лиги стартует уже 28 июля. Вряд ли российским клубам удастся разбогатеть на этом контракте. По неофициальной информации, в год все 16 клубов РПФЛ будут получать 1,7 млрд. рублей (27 миллионов долларов). Приблизительно столько стоит сейчас один-единственный полузащитник ЦСКА Александр Головин.