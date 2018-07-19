2018-07-19T13:42:39+03:00
Звезды

60-летняя «Мисс мира 2018» выиграла в конкурсе красоты после гибели сына

Робин Кэннер призналась, что хотела своим примером вдохновить других женщин
Ольга АНТОНОВА
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«Не выиграю, так хотя бы попробую!», - заявила австралийка и начала готовить наряды к выступлению. Фото: msworldpageant.org«Не выиграю, так хотя бы попробую!», - заявила австралийка и начала готовить наряды к выступлению. Фото: msworldpageant.org
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Порой для того, чтобы выбраться из внутреннего ада, нужно сделать что-то совершенно для себя несвойственное, то, что никто не ожидает. Но для тебя именно этот поступок, пусть и нелогичным, станет первой ступенькой к пути наверх. Для 60-летней Робин Кэннер из Австралии таким шагом стало участие в международном конкурсе красоты Ms World 2018. Когда женщина подавала заявку, подруги крутили пальцем у виска: ты разменяла седьмой десяток, ну какой конкурс? На «Миссис мира» пробуются женщины чуть за 30, у тебя нет шанса выиграть.

«Не выиграю, так хотя бы попробую!», - заявила австралийка и начала готовить наряды к выступлению. Мероприятие прошло прошло на днях в Сиэтле и Робин обошла более молодых конкуренток (минимальный возраст участниц — 26 лет) и стала самой возрастной королевой красоты из Австралии.

Также Робин уверена, что если она смогла доказать, что может быть красивой в столь элегантном возрасте, то и другие женщины смогут поверить в себя. Фото: msworldpageant.org

Также Робин уверена, что если она смогла доказать, что может быть красивой в столь элегантном возрасте, то и другие женщины смогут поверить в себя. Фото: msworldpageant.org

«Когда ведущий назвал мое имя, я подумала, что это какое-то почетное место, а уже потому будет имя победительницы. Но зал ревел и аплодировал, и я поняла, что это я- королева красоты! Я заплакала!»- признается Робин.

Чуть позже один из членов жюри признался, что женщина покорила судей не не только яркой внешностью и выходами на дефиле, но и рассказом о себе. Она призналась, что стала участвовать в конкурсах красоты после того, как ее 22-летний сын умер от рака. Робин работает физиотерапевтом, сотрудничает с благотворительной организацией и привлекает средства на исследование онкологии. И участие в таком конкурсе позволила ей на большую аудиторию заявить о проблемах изучения онкологических заболеваний.

Чуть позже один из членов жюри признался, что женщина покорила судей не не только яркой внешностью и выходами на дефиле, но и рассказом о себе. Фото: msworldpageant.org

Чуть позже один из членов жюри признался, что женщина покорила судей не не только яркой внешностью и выходами на дефиле, но и рассказом о себе. Фото: msworldpageant.org

«Когда я потеряла сына, я будто упала в пропасть. Мне казалось, что моя жизнь уже никогда не наладится. Конкурсы дали мне уверенность в себе и опору, чтобы встать и идти дальше. Возраст — это не клеймо. Несмотря на то, что случилось у вас в жизни, вы всегда можете сделать нечто невероятное», — поделилась австралийка.

Также Робин уверена, что если она смогла доказать, что может быть красивой в столь элегантном возрасте, то и другие женщины смогут поверить в себя.

«Красота женщины не заканчивается никогда, пока жива ее прекрасная душа!», - улыбается Кэннер.

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