Чемпионат под стук колес

СЕГОДНЯ 11:40 2018-07-19T11:38:51+03:00

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- Железка - мой дом родной! - произнес Сергей Светлаков в ролике перед стартом чемпионата мира. Там, напомню, в одном поезде в спорах на футбольные темы сошлись поклонник «Зенита» Михаил Боярский, спартаковец Дмитрий Назаров, армеец Андрей Кайков, и все тот же Светлаков, как известно, отдавший сердце московскому «Локомотиву». Смешной ролик. К тому же лично для меня определивший девиз ЧМ-2018 - «Железка - дом родной»!

Как известно, болельщики, журналисты и прочие аккредитованные лица могли передвигаться на поездах совершенно бесплатно. Достаточно успеть поймать нужный поезд на нужный матч. И уже к старту чемпионата оказалось, что свободных мест остается совсем немного, а порой стоит проести порядочно времени в ожидании, что кто-то откажется, чтобы мгновенно нажать на кнопку и зарегистрировать свое место.

Другой мир

Все-таки трудно найти гражданина России, который бы не был знаком с поездными законами. Чай в подстаканнике, белье в комплекте, компания по купе и вид за окном.

Но, конечно, были опасения, что гости издалека растеряются в нашей железнодорожной действительности...

Для специальных «поездов FIFA» были выделены самые современные виды вагонов. «Стрижи», «Ласточки», «Сапсаны», двухэтажные «новинки»... Образцовые, приветливые проводники, знаменитая вокзальная точность - все это вызывало восторг. Особенно у гостей из-за океана.

Бразильцы, аргентинцы, коста-риканцы и перуанцы в целом рассказывали типовую историю. Мне ее первым поведал Лукас из Буэнос-Айрес.

- Знаешь, у нас почти не передвигаются на поездах. Ну машина в основном, автобусы. У нас же тоже большая страна, хоть и меньше России, но как-то так повелось. Мне нравится - порядок, чисто, все вовремя. И, главное, бесплатно!

Серьезнейшим испытанием стало на первых порах для гостей из-за границы белье. Сражения с пододеяльниками, которые и местным-то не всегда под силу, граждане далеких стран почти всегда проигрывали. Беспечные французы и ленивые англичане просто отказывались от этого аксессуара. А вот трудолюбивые, упорные немцы деловито доводили дело до конца.

- Что это? - с удивлением спросил Педро из Эквадора, который был моим соседом по поезду Санкт-Петербург-Москва с матча Бразилия-Коста-Рика. - Белье? Я должен платить? Нет? Здорово...

Ай-яй-яй, компания...

Впрочем, научиться застилать белье и пить чай - дело плевое. Вот в чем мы разные (во всяком случае, в первые дни ЧМ) так это в понимании компании в поезде. Наши располагались за столиком в купе, начинали неторопливый разговор о футболе, зазывали на огонек проходящих мимо мексиканцев и прочих бельгийцев. Пели, кричали «Россия, вперед!», а когда все стихало, грустили, глядя в окно, под стук колес...

А, вот, например, бразильцы... Не проведя в купе и получаса, вся эта разношерстная братва, танцуя, распевая что-то мелодичное, собиралась в вагоне-ресторане и вопила до утра, опустошая запасы пива на месяцы вперед. Поездные официанты и повара явно к такому раскладу были не готовы. Новые меню, щадящие цены, завтраки и обеды, всему этому великолепию средний иностранный болельщик предпочитал пиво, колу и пакетик орешков на всех. Но все равно было весело!

Поющие и орущие поезда бежали из Самары в Екатеринбург, из Казани в Сочи, из Москвы в Калининград... Десятки тысяч болельщиков... Казалось бы - страшно, а ведь ни капельки. В каждом поезде мигрирующих поклонников футбола сопровождала и наша полиция, и служители закона из других стран, специально приехавшие, чтобы, если что, угомонить своих бузотеров. Но случаев, когда приходилось вмешиваться полиции и грозить пальцем было совсем немного, что уж говорить о чем-то более серьезном.

- Знаешь, - перуанец Рикардо почему-то перешел на шепот. - У нас в Перу страшно. Нет, правда. На вокзалах, в поездах, на окраинах столько подозрительных личностей. Я вырос на улице, я знаю что такое плохой взгляд. Но у вас я таких взглядов почти не видел.

Не знаю, можно ли назвать подвигом то, что сделано железнодорожниками к ЧМ, но что-то героическое, в этом безусловно есть!. Простым обывателям, конечно, сложно оценить масштаб работы. Объемы перевозок - запредельные, расстояния - космические, поезда и вагоны работали «как часы». А это и организация движения, и тысячи техников, наладчиков, ремонтников.

Все это пытался объяснить на вокзале человек в форменном кителе с железнодорожными петлицами неплохо говорящему по-русски французу. Тот слушал, и благодарил.

Нет ничего удивительно, что персонал поездов относился к своей работе как к боевому дежурству. Аккуратность, предупредительность. И робкие попытки говорить на английском. Впрочем, большинство болельщиков представляли испано-говорящие страны, так что язык жестов и церемониал взаимных улыбок оказывался надежнее. Но слова обычно нужны, если что-то не нравится. А в наших поездах болельщики чувствовали себя, как дома.

Опыт дело наживное...

Последний для Нижнего Новгорода матч ЧМ-2018 состоялся 6 июля, в четвертьфинале французы побили Уругвай. И в ожидании ночного поезда в 2.20 болельщики всех стран собрались на местном вокзале. Настоящий интернационал - кроме собственно французов и уругвайцев - множество аргентинцев (если бы они не проиграли в 1/8, то это был их матч), мексиканцы, поляки... Очень много тех, чьи сборные уже покинули ЧМ, но путешествия и футбол продолжались. В довольно вместительных залах ожидания мест не хватало, и эти ребята (сразу скажу - трезвые!) просто ложились на гранитный пол, устраивались на лестницах ничуть не опасаясь криминальных элементов или просто нехороших людей. Буфетчицы, всю ночь без устали продающие чай и бутерброды, с беспокойством поглядывали на здоровенного мужика в бело-голубой футболке с надписью «Месси», который улегся прямо под прилавком. Тот мирно спал, и во сне, конечно, видел как его Аргентина обыгрывает кого-то в финале.

- Для меня это уже пятый чемпионат мира, - рассказывает Феликс из Австрии. Он журналист. - В Японии и Германии ночью вокзалы закрыты, и когда мы поздно возвращались с матчей приходилось просто ночевать на улице. На вокзале, конечно, безопаснее. А про Бразилию и ЮАР я не говорю, там лучше было от гостиницы далеко не отходить.

- А как вам поезда?

- Нормально, они не такие, как в Европе, но тут и расстояния другие, и традиции. Но у вас, все очень четко, по расписанию. Это редкость. Даже в Германии бывают накладки, а во Франции и Италии постоянно и поезда отменяют, и расписание меняют. Постоянные забастовки... И мне очень нравится ваша традиция стелить белье. Как в каком-то романе про Экюля Пуаро. Я привык!

О! Как наши иностранные друзья привыкли к нашим поездам я убедился! Если в первые дни ЧМ чувствовалась растерянность, то ближе к финалу гости из-за рубежа дали бы фору и нашим опытным путешественникам. В моем купе до Москвы ехал все тот же австриец и два журналиста-телевизионщика из Аргентины. 2.20 ночи, напомню. Свою белье (с пододеяльниками) они застелили за пять минут (я один столько возился), тут же заняли очередь почистить зубы, договорились с проводницей о чае на утро (без знания языка). Когда поезд тронулся - в купе все уже спали. А вы говорите!

ЧМ-2018 в России еще долго будут обсуждать. И футбольные итоги, и использование видеоповторов, и обилие пенальти и автоголов... Вылет Германии и успех России. Трагедию Месси и великолепие Мбаппе... Но десятки тысяч болельщиков наверняка вспомнят добрым словом нашу железную дорогу и бесплатные поезда, которые многим в эти дни заменили одновременно и гостиницу, и самолет.

А ведь когда все только начиналось, и выяснилось, что наша «железка» должна будет бесплатно, аккуратно вписать в расписание сотни новых рейсов, перевезти великое множество весьма привередливых и беспокойных пассажиров, многие хмыкали, мол, куда там, не осилят. И для больших железнодорожных начальников РЖД и ФПК (федеральная пассажирская компания) этот ЧМ, безусловно, стал вызовом. На плечи генерального директора РЖД Олега Белозерова и его коллег лег тяжкий груз ответственности. Любой промах мог поставить под удар всю слаженную работу железнодорожников. Вы же знаете, как это сегодня бывает – один недовольный болельщик способен поднять на уши полмира, красочно описав в соцсетях перипетии неудачной поездки. Одна хамоватая проводница могла перечеркнуть все рассказы о хваленом русском гостеприимстве. А проводникам, кстати, надо сказать отдельное спасибо. Вы на Никольской в дни чемпионата были? А теперь представьте, что чуть ли не в каждом вагоне была своя такая Никольская… В общем, видимо, футбольные боги были на нашей стороне – все получилось!!

А нам остается только надеяться, что после такого масштабного смотра наши железные дороги не уронят уровень качества, и жители Смоленска, Екатеринбурга или Краснодара будут хвалить их не меньше, чем гости из Вены, Сан-Паулу или Мельбурна...