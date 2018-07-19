А поутру они проснулись... Что изменится в российско-американских отношениях после Хельсинки

СЕГОДНЯ 17:05 2018-07-19T17:56:37+03:00

Михаил Леонтьев и Илья Савельев готовы обсудить с вами эту и другие важные новости в эфире программы «ГлавТема» на Радио «Комсомольская правда» [видеотрансляция с 20:00 мск]

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Улыбавшись на совместной конференции с Путиным, уже через день Трамп сыпал заявлениями о том, что Россия действительно вмешивалась в американские выборы. Блин, да как вообще можно с таким человеком хоть о чем-то договариваться???

Тут же Конгресс оживился - начали готовить новые санкции против России. Плюс, показательно задержали россиянку Марину Бутину якобы за шпионаж.

Был ли смысл встречаться, если после этого стало хуже?

Михаил Леонтьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев обсудят это в прямом эфире программы «ГлавТема» на Радио «Комсомольская правда» в 20:00 по московскому времени. Также поговорят про опрос Торгово-промышленной палаты, из которого следует, что коррупции в России якобы стало меньше. Обсудят закон об уголовной ответственности за врачебную ошибку и отклонение закона о гендерном неравенстве. Ну и конечно не оставят без внимания новые переговоры «Нафтогаза» с «Газпромом».

В общем, будет интересно. Так что давайте, включайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android. Можете смотреть трансляцию ниже в этой заметке или в официальных группах Радио "Комсомольская правда" в Фейсбуке, Вконтакте и Одноклассниках.

Кстати, можно пообщаться с ведущими напрямую. Вы можете позвонить им в прямой эфир с 20:00 по московскому времени по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

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