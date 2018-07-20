2018-07-20T13:01:15+03:00
Главное - вовремя

Сколько должен стоить хороший квас? Как выбрать? Можно ли самому сделать?

Разбираемся во всех нюансах в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойОбсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- Госдума одобрила поправки в пенсионное законодательство в первом чтении.

- Мир не без добрых людей: волонтёр из Екатеринбурга раздаёт воду в Североуральске.

- Как корреспондент «КП» решил сделать деньги из ничего. Он собрался инвестировать в сельское хозяйство. Во что бы вы вложили/или уже вложили деньги?

- Сколько должен стоить хороший квас? Как выбрать? Можно ли самому сделать?

- В коридорах власти. Путин в Калининграде на заседании совета по спорту обсудит итоги ЧМ-2018.

- Кто и что берет в отелях "на память" об отдыхе. Болельщики во время ЧМ-2018 вынесли из поездов простыней и подстаканников на миллион рублей.

- Обзор прессы.

- Новости спорта. Финал Всемирной боксерской суперсерии - Гасиев против Усика.

- В Юрмале открылся фестиваль "Лайма".

Сколько должен стоить хороший квас? Как выбрать? Можно ли самому сделать?

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