Сколько должен стоить хороший квас? Как выбрать? Можно ли самому сделать?
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- Как корреспондент «КП» решил сделать деньги из ничего. Он собрался инвестировать в сельское хозяйство. Во что бы вы вложили/или уже вложили деньги?
- Сколько должен стоить хороший квас? Как выбрать? Можно ли самому сделать?
- В коридорах власти. Путин в Калининграде на заседании совета по спорту обсудит итоги ЧМ-2018.
- Кто и что берет в отелях "на память" об отдыхе. Болельщики во время ЧМ-2018 вынесли из поездов простыней и подстаканников на миллион рублей.
- Обзор прессы.
- Новости спорта. Финал Всемирной боксерской суперсерии - Гасиев против Усика.
- В Юрмале открылся фестиваль "Лайма".
Сколько должен стоить хороший квас? Как выбрать? Можно ли самому сделать?