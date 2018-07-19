Испытано на себе: Корреспондент «КП» решил сделать деньги из ничего

СЕГОДНЯ 01:12 2018-07-18T21:31:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Инвестором я стал еще год назад. Тогда я узнал от знакомых про фермера из Башкирии Артура Нургалиева. У него коровье стадо на 350 голов, 200 овец, 150 кроликов и бескрайние сельхозполя. Но больше всего он известен своими социально-экономическими опытами. Артур пробовал вводить на селе собственную валюту (сейчас эксперимент завершился), установил в хозяйстве сухой закон (успешно работает до сих пор). А меня заинтересовал проект «совладелец дойного стада».

Нургалиев объявил, что готов продать коров по 80 тысяч рублей за буренку. Но с ограничением. Животное не покидает стада. Покупатель обязан передать свою скотину в аренду... назад фермеру. В конце срока действия договора колхозник возвращает назад 80 тысяч рублей. И каждый месяц платит за аренду по 2350 рублей чистыми, то есть после уплаты налогов.

35% процентов годовых! И ничего не надо делать!

Остался один важный вопрос: как делить возможных телят?

- Тут как у Успенского про Дядю Федора: корову купили одну. А все, что она дает - молоко или телят, - наше, - ответил Нургалиев.

Так и жили целый год: я в Москве, корова в Башкирии. Потом я еще вторую купил. Дело-то выгодное. Каждый месяц 10-го числа мне на карту капали мои коровьи барыши.

История с облигациями коровьего займа закончилась в мае 2018 года. Я получил назад 160 тысяч рублей, а фермер - двух буренок. За год с них я получил около 35 тысяч чистой прибыли.

И вошел во вкус. А потому снова ввязался в авантюру с инвестициями в сельское хозяйство. Теперь в урожай. Пшеницу, овес, подсолнечник. Уже знакомый мне Артур Нургалиев затеял очередной проект.

НА ЧТО ПОТРАТЯТ СОБРАННЫЕ РУБЛИ

На зарплаты трактористам и агроному, солярку, запчасти для техники, покупку корма на зиму.

- Я засеял три тысячи гектаров земли, - рассказал Нургалиев. - Больше всего - пшеницы и ячменя. Первый раз посеял лен, он хорош тем, что цены на него практически не меняются. Не будет, как в 2017 году, когда из-за небывалого урожая закупочные цены на зерно упали ниже себестоимости. Но теперь нужны средства, чтобы собрать урожай.

- Почему не возьмешь кредит в банке?

- Сельское хозяйство даже под 25% не кредитуют. Чтобы получить хоть какие-то деньги, надо закладывать имущество. А оно уже и так заложено - под предыдущие кредиты. Тем более закладывать приходится много, а средств получаешь мало.

Тут фермер прав, логику оценки крестьянского добра понять невозможно. Под залог трактора стоимостью 15 млн. рублей больше 6 - 7 млн. не дадут.

Вот Артур и решил, что ему проще будет взять деньги у людей, а не банкиров. Да, процент для агрария выходит больше. Зато не надо с залогами связываться.

- Я не халявщик, а инвестор... в семечки и овес!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КАКИЕ УСЛОВИЯ

Инвестиционный договор заключается на три месяца, с 12 июля по 11 октября 2018 года. За каждую неделю я получаю 0,7% дивидендов. В конце вложенная сумма увеличится на 8,4%. Это 33,4% годовых - в 5 - 6 раз больше, чем дают банки за депозиты.

- Помнишь фермера, у которого мы коров покупали? Он предлагает новое дельце. Рискнем? - спрашиваю жену.

А вы как хотели? В законном браке все деньги общие. Поэтому и решение надо принимать вместе .

- Я за. И фермера поддержим, и заработать сможем, - вынесла вердикт супруга.

Минимальная сумма, которую можно инвестировать в уборку урожая, 100 тысяч рублей. Эти-то деньги я и вложил.

В середине октября получу назад 100 тысяч плюс 7308 рублей. Увы, не 8400 - ферма уплатит за меня 13% подоходного налога. Все законно!

ГДЕ ВЗЯТЬ 100 ТЫСЯЧ

Это самая интересная часть моего инвестиционного плана. Один крупный банк предлагает клиентам оформить кредитку с возможностью без комиссии снимать наличные. Деньгами без процентов можно пользоваться 100 дней.

Я оформил карту, снял деньги и переслал их фермеру! Через три месяца он вернет средства назад, и я брошу их на карту. Как раз у меня лишняя неделя останется. 7308 рублей, с которых уже взяли налог, мои. Не бог весть какой капитал, но эти деньги буквально получены из воздуха!

Берешь не свой капитал, прокручиваешь его, возвращаешь деньги, а процент оставляешь себе. Все в лучших традициях инвестирования.

РИСК - ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ

Правда, с инвестициями в урожай можно и пролететь. Они никак не страхуются государством. И деньги, если все пройдет не так, никто не вернет. В банке надежнее, но доход от вклада в разы меньше.

Главный риск инвестиций в будущее зерно: возможность неурожая. В договоре прописано, что засуха считается форс-мажором. Если ничего не вырастет, то фермер ничего не продаст, а я останусь без денег. Но, слава богу, пока прогноз на урожай в Башкирии хороший. А о результатах эксперимента обязательно напишу.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вкладываться в уборку - выгодно

- Раньше, когда банки в России еще плохо работали, многие фермеры одалживали деньги под большой процент у кого могли, - рассказал «КП» первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Владислав Корочкин. - Только аграрии шли за деньгами не к обычным людям, а к бандитам. И уж, конечно, никакие инвестиционные договоры не заключались. Глобально в идее Нургалиева ничего нового нет.

- А что с надежностью вложения денег?

- В июле риска уже почти нет. В середине лета понятно, каким будет урожай. Деньги собираются на уборку. Больше риска, если средства нужны для посева, когда просчитать неурожай довольно сложно. Я думаю, сейчас инвестиции в зерно довольно безопасны. Главное - что фермер - реальный, с настоящим хозяйством. А не какой-нибудь виртуальный «колхозник», собирающий деньги под несуществующие поля.

БУДЬ В КУРСЕ!

Где еще подзаработать?

Не каждый решит связаться с коровами, урожаем и фермером в Башкирии. Но заставить денежки работать хочется.

Весьма выгодный традиционный банковский продукт - инвестиционный счет. Доходность по нему может достигать 20% годовых.

Деньги с инвестсчетов можно вложить в облигации. Можно управлять инвестированием самому или доверить это консультантам.

Плюсы инвестиционного счета:

✓ Доход выше, чем по депозиту.

✓ Каждый год можно пополнять счет и получать налоговый вычет.

Недостатки:

✓ Деньги необходимо разместить минимум на три года. Быстро забрать их, как со вклада, не получится.

✓ Инвестсчета не страхуются государством, как депозиты.

Другой вариант - инвестиции в малый бизнес. Возможна доходность до 17,5% годовых.

В России стали появляться организации, собирающие деньги у желающих их выгодно вложить и кредитующие на эти средства предпринимателей. Компания-посредник берет себе несколько процентов за услуги, остальная прибыль идет инвесторам. Стартовый взнос: 10 тыс. руб.

Плюсы таких инвестиций:

✓ Доход выше, чем по банковскому депозиту.

✓ Проценты начисляются каждую неделю.

Минусы инвестиций:

✓ Все риски человек берет на себя сам. Инвестиции не страхуются государством в отличие от вкладов.